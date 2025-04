Jrue Holiday reste à l’infirmerie

Déjà privés de Jrue Holiday dans le Game 3, les Celtics devront à nouveau jouer dimanche soir sans leur meneur de jeu titulaire. Le double champion olympique est blessé à l’arrière de la cuisse droite, et pas question de prendre le moindre risque et d’aggraver la lésion.

« Il va bien, et ça se gère au jour le jour » assure Joe Mazzulla. « Chaque jour, on voit comment il se sent et on avise ». Touché dans la deuxième manche, Jrue Holiday était considéré comme « incertain » avant le Game 3, avant de déclarer forfait. Cette fois, le staff médical a estimé qu’il n’était même pas nécessaire de le considérer « incertain ».

Un cinq grandi pour contrer la « frontline » du Magic

Vendredi, JOe Mazzulla avait choisi de le remplacer par Al Horford dans le cinq de départ, et de confier la mène à Derrick White. Pour ce dernier, chacun doit sortir de son rôle pour compenser cette absence.

« Évidemment, on ne peut pas remplacer ce que Jrue Holiday apporte des deux côtés du terrain, » rappelle Derrick White. « Chacun doit un peu adapter son rôle et ses responsabilités des deux côtés du jeu. Jrue est un joueur spécial et, évidemment, nous sommes une meilleure équipe avec lui, mais quand il n’est pas là, tout le monde doit élever son niveau. »

Du côté des bonnes nouvelles, Jayson Tatum n’est plus sur la liste des blessés, et il n’est donc pas incertain pour la rencontre de la nuit prochaine. En revanche, il reste une incertitude sur la participation de Jaylen Brown, qui se ressent à nouveau de son genou droit.

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHL 73 24 44.2 39.0 75.6 0.8 1.8 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.2 8.0 2010-11 PHL 82 35 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.0 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHL 65 34 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 ☆ PHL 78 38 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOP 34 34 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.6 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOP 40 33 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.8 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOP 65 28 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOP 67 33 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOP 81 36 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOP 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOP 61 35 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 33 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 ☆ MIL 67 33 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 33 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 2024-25 BOS 62 31 44.3 35.3 90.9 1.2 3.0 4.3 3.9 1.6 1.1 1.2 0.4 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.