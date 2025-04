Le Magic arrache le Game 3 malgré le retour de Jayson Tatum

Le retour de Jayson Tatum n’a pas suffi pour les Celtics. Le Magic n’est pas mort et s’assure d’au moins retourner à Boston après avoir remporté le Game 3 (95-93). Tatum a été magnifique malgré sa blessure (37 points), mais les champions en titre ont souffert offensivement, contrairement au tandem Paolo Banchero – Franz Wagner.

Très incertain avant la rencontre, Tatum est donc bien en tenue pour débuter, au contraire de Jrue Holiday, pour un troisième cinq de départ différent des Celtics en trois matchs dans cette série. Pas de quoi perturber outre mesure les visiteurs, habitués à ces changements quasi permanents toute la saison. L’adresse extérieure est au rendez-vous, et Boston prend rapidement huit points d’avance (9-17, 5′), et Tatum ne se ressent visiblement pas de sa blessure. Les rotations du Magic apportent un surplus d’activité défensive bienvenu, au contraire de celles des Celtics. Boston est pris à la gorge, incapable de remettre le ballon en jeu en sortie de temps-mort, puis de passer la ligne médiane avec un Anthony Black monstrueux. Les locaux signent un 12-0 et prennent les commandes, 31-27 à la fin du premier quart.

Le Magic a enfin réussi son troisième quart-temps

Boston s’accroche malgré les exploits de Banchero et Wagner, qui s’occupent de tout en attaque pour le Magic. La méthode a ses limites et un passage à vide d’Orlando tourne vite à la catastrophe. Les Celtics retrouvent du liant en attaque, et un nouveau gros passage de Tatum, huit points en 66 secondes, change complètement la dynamique. Les Floridiens restent aphones pendant plus de six minutes et n’inscrivent que deux de leurs treize dernières tentatives au shoot de la première période. Les hommes de Jamahl Mosley retournent aux vestiaires déjà le dos au mur (49-59).

La pause fait le plus grand bien aux locaux, beaucoup moins à Boston. Les Celtics ne mettent plus rien, et se font sanctionner de laisser le Magic tenter sa chance de loin. Resserrer sur les shooteurs n’est pas plus efficace, et Orlando est complètement relancé avec un 14-0 conclu par un dunk autoritaire de Wendell Carter Jr (65-62). Partis sur les bases d’un match autour des 120 points, les visiteurs son,t complètement grippés et tombent dans le faux rythme dicté par ses adversaires. C’est loin d’être le plus spectaculaire, mais cela permet au Magic de rester devant d’une courte tête après avoir limité Boston à 11 points en 12 minutes.

Wagner héros du Magic

Le quatrième quart est plus intense et appartient aux stars. Paolo Banchero et Franz Wagner frappent en premier quand Boston poursuit sa gabegie offensive. L’avance d’Orlando grimpe jusqu’à 12 points à sept longueurs de la fin. Mais le retour au jeu de Tatum et la montée en puissance de Jaylen Brown change tout. La défense du Magic n’y est plus du tout, surtout que Horford écarte le jeu avec à propos. Boston enchaîne les pénétrations, Orlando les attaques poussives, et tout est à refaire avec 2’31 » à jouer et une égalité parfaite (91-91).

Franz Wagner prend les jeu à son compte et prend Kristaps Porzingis deux fois de vitesse pour finir au cercle. L’Allemand force en fin de rencontre mais le Magic fait la différence par son sens du combat. La dernière remise en jeu de Derrick White à trois dixièmes de la fin pour égaliser ne trouve personne à part l’arceau, Orlando force la décision.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Celtics n’y arrivent pas à Orlando. En Floride, Boston a subi la loi du Magic, qui a su imposer son style de jeu, pas toujours flamboyant, mais à la débauche d’énergie énorme pour faire la différence. Le Magic a provoqué 19 ballons perdus (13 pour le duo Tatum – Brown) et inscrit 26 points à la suite de ces séquences, plus que lors des deux premières manches cumulées. Les Celtics en sont désormais à trois défaites en trois déplacements au Kia Center cette saison !

– Banchero – Wagner plus fort que Tatum. L’ailier des Celtics n’a pas démérité loin de là, avec 21 points en première période, 36 au final. Mais Boston a parfois manqué de variété, avec un banc complètement transparent (9 points). Le Magic a été à peine moins minimaliste, alors que tout ou presque en attaque est passé par les mains de Franz Wagner et Paolo Banchero. Le talent des deux stars d’Orlando a fait le reste avec 61 des 95 points des Floridiens.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.