Le Heat a totalement manqué son grand rendez-vous

Ce Game 3 était celui de l’espoir pour le Heat. Pour relancer une série dominée par les Cavaliers après deux rencontres. Pendant les premières minutes, les Floridiens ont montré de l’envie, menant 15-6. Puis, tout s’est délité.

« C’est clairement une journée décevante », ne peut que regretter Erik Spoelstra. « Nos gars le voulaient vraiment et ça a sans doute donné l’impression que non. Je sais à quoi les six dernières semaines ont ressemblé, à se battre et à arracher notre qualification pour ce premier tour. Voilà pourquoi ce match est si décevant. »

Bam Adebayo n’y va pas par quatre chemins, en disant que la prestation du Heat était « gênante ». Il faut dire que les Cavaliers ont passé un 33-5 après l’entame réussie de Miami, avant de s’imposer de 37 points – la pire défaite de la franchise floridienne dans une rencontre de playoffs.

« On s’est raté et c’est en grande partie à cause de Cleveland », ajoute le coach. « Une fois qu’on a réussi le début de match, ils ont pris le contrôle et on a pris des vagues encore et encore. »

Dès lors, la domination des Cavaliers a alimenté la déception de Bam Adebayo et ses coéquipiers. Ces derniers sont tombés sur plus fort et le mental a lâché. « Notre défense fut très bonne dernièrement et, dans ce match, elle fut méconnaissable », insiste Erik Spoelstra. « Je pense que cela s’explique par le découragement qui découle de notre attaque, qui n’a pas fonctionné comme on le voulait. »

Il ne reste désormais qu’une seule mission pour Miami : gagner le Game 4 devant son public afin d’éviter l’humiliation d’un « sweep ». « On doit continuer de jouer. On est payé pour ça et c’est l’identité de notre franchise. On veut se battre et ne pas prendre un 4-0 », prévient Tyler Herro.