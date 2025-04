Quel avenir pour les matches de Noël en NBA ?

Cette saison, la NBA a dû faire à la concurrence de la NFL le soir de Noël. Le 25 décembre, c’est le moment de la Grande Ligue, mais deux matches du championnat de football américain étaient programmés sur Netflix en 2024.

Et en 2025, la pression va augmenter car le patron de la NFL, Roger Goodell, a annoncé « trois matches chaque année » à Noël. Deux sur Netflix et le troisième sur Amazon. Dès lors, quelle réaction de la NBA ?

« La NFL doit faire ce qui est le mieux pour elle, donc je n’ai aucun problème avec quoi que ce soit », avait indiqué Adam Silver. « Je ne dis pas qu’on va arrêter de jouer à Noël à cause de la NFL. Les joueurs savent qu’on joue pendant les vacances, que ce soit à Noël ou pour le réveillon ou autre, quand les gens sont chez eux et ont du temps libre pour regarder la télévision. On doit alors regarder les autres dates. C’est quelque chose qu’on regarde constamment. »

Deux matches le réveillon de Noël dans l’histoire

Des matches le 24 décembre ? C’est très, très rare mais c’est déjà arrivé dans l’histoire de la NBA. Il y a deux occurrences et elles remontent aux années 1960 avec un Boston – Detroit en 1960, puis un Seattle – San Francisco (les anciens Warriors) en 1967.

Cette saison, malgré les deux matches NFL donc, les audiences des parties de Noël avaient été très bonnes – 5.25 millions de téléspectateurs de moyenne, une hausse de 84% par rapport à 2023 -, aidées aussi par le fait que les cinq rencontres étaient diffusées sur ABC, une chaîne nationale.

Comme la NBA va basculer sur son nouveau contrat TV à 76 milliards de dollars la saison prochaine, des changements sont à prévoir et peut-être que les matches de Noël changeront un peu de visage. « J’accueille la NFL et la concurrence avec plaisir, ça nous rend meilleur », conclut Adam Silver.