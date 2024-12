Télévision | Un très beau Noël pour la NBA

Alors que les audiences TV étaient en baisse (-18%) depuis le début de la saison, les audiences de Noël vont donner de sérieux arguments à Adam Silver et ceux qui assurent que le public n’est pas en train de fuir.

Car les cinq rencontres programmées le 25 décembre ont été très suivies sur ABC, ESPN, ESPN2, Disney+ et ESPN+, avec 5.25 millions de téléspectateurs de moyenne, soit une hausse de 84% par rapport à la saison dernière.

C’est un record sur les cinq dernières années, avec notamment un pic de 7.76 millions de téléspectateurs de moyenne pour le duel entre Stephen Curry et LeBron James ! Il y avait même 8.32 millions de téléspectateurs devant leur petit écran lors du « money-time » de la rencontre, pour voir le layup décisif d’Austin Reaves.

Le match Spurs – Knicks lance parfaitement le marathon

De quoi faire de ce match la rencontre de saison régulière la plus regardée depuis cinq ans, avec une hausse de 499% par rapport à la rencontre entre le Heat et les Sixers, diffusée à la même heure l’année dernière.

Comme d’habitude avec les communiqués sur les audiences TV, il faut regarder les subtilités pour tempérer les annonces, puisque le fait que tous les matchs aient été diffusés sur ABC, une chaîne nationale, a logiquement boosté les audiences, malgré la présence de deux rencontres NFL en face. Néanmoins, la NBA peut logiquement se féliciter de l’audimat, avec des matchs serrés qui ont attiré les familles américaines devant leur petit écran.

Le premier match du marathon de Noël entre les Spurs et les Knicks a ainsi été suivi par 4.91 millions de téléspectateurs, un record pour un premier match du 25 décembre depuis 13 ans, et une hausse de 98% par rapport à la rencontre entre New York et Milwaukee diffusée à la même heure la saison passée…

La NBA se félicite également de son impact sur les réseaux sociaux, avec 500 millions de vidéos vues sur les différentes plateformes, un record pour Noël. Et ces très bonnes audiences de Noël tempèrent considérablement la chute des audiences TV par rapport à l’an passé, cette seule journée faisant passer cette baisse de -18% à -4% !