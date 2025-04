Jaylen Brown : « S’il faut se battre alors on peut le faire »

Pour les Celtics, ça commence à faire beaucoup. Après la blessure au poignet de Jayson Tatum dans le Game 1, qui a manqué la deuxième manche à cause de ça, puis le sang versé par Kristaps Porzingis dans le Game 2, c’est désormais Jaylen Brown qui a été touché après une faute d’un joueur d’Orlando.

Sur une faute de Cole Anthony, qui a sciemment accroché le bras du MVP des Finals 2024, l’ailier de Boston s’est luxé un doigt, l’index gauche. « J’en ai encore neuf donc ça va », réagit-il, ne portant pas sa colère sur sa blessure, mais sur l’attitude du Magic depuis le début de la saison, et sur celle des arbitres.

« Il va finir par y avoir une bagarre ou autre car on commence à avoir l’impression que ce n’est plus du basket et que les arbitres ne contrôlent pas l’environnement », analyse Jaylen Brown. « C’est comme ça… S’il faut se battre alors on peut le faire. On peut se battre pour savoir qui va aller en demi-finale de conférence. »

Des champions en titres bousculés

« Ce sont des fautes qui sont à la limite. Sur certains, les arbitres sifflent évidemment, et parfois, ils ne le font pas. On doit accepter la réalité, et s’en servir également », ajoute Kristaps Porzingis. « Ils s’en sont bien sortis », précise l’ailier. « Donc si ça marche pour vous, je vais le faire aussi. Ça nous affecte, c’est clair, mais on sera prêt pour le Game 4. »

Ce n’est pas uniquement les fautes ni l’impact physique du Magic qui a tué les Celtics dans ce Game 3, ce sont aussi les erreurs techniques. Les 21 ballons perdus par exemple, ou les 9 paniers primés. « Ils ont augmenté leur pression, n’ont pas accepté facilement les changements en défense », remarque Joe Mazzulla. « Ils sont agressifs, ont les mains baladeuses et ils créent du chaos », poursuit le Letton.

Jayson Tatum, après avoir manqué le Game 2 à cause de son entorse du poignet droit, peut en témoigner. « Il faut se relever. C’est que ce Joe Mazzulla m’a dit, non ? Relève-toi. Passe à l’action suivante », raconte le All-Star des Celtics qui, au moment de sa chute dans le Game 1, avait entendu son coach lui crier dessus pour qu’il se relève et continuer de jouer. « Je ne faisais pas exprès. Je voulais me lever mais la douleur était plus importante que Joe ne le pensait. »