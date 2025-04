Kristaps Porzingis a aimé son « moment WWE »

« Combien de points de suture ? » « Cinq », rétorque Kristaps Porzingis au journaliste. « C’est tout ? » « C’est tout ! », poursuit le Letton avec un sourire amusé, avant de développer : « J’adore mes moments WWE. Et puis vous me connaissez. J’adore toujours interagir avec le public. Et je savais déjà, en étant touché, du sang encore… Le public allait adorer ça. »

À la fin du troisième quart-temps, lors d’une bataille au rebond, celui-ci a pris un sérieux coup de coude de la part Goga Bitadze au niveau du front. Le visage en sang, Porzingis, fan connu de catch, avait dû rejoindre temporairement son vestiaire – toujours avec le sourire – après avoir galvanisé les fans des Celtics au TD Garden.

« Il adore l’UFC (ndlr : organisation américaine d’arts martiaux), alors je me suis dit que c’était parfait. C’était bien adapté pour lui », en rigole aussi Payton Pritchard. Après analyse des images, le pivot d’en face a écopé d’une faute flagrante, et, peu après, Porzingis est sorti du tunnel pour tirer les lancers francs, avec des traînées de sang séché sur la tête et un large bandage couvrant son front.

Le public des Celtics a rugi et a commencé à chanter « K-P ! K-P ! K-P ! ». Porzingis a pointé les fans du doigt, arborant un large sourire. « Honnêtement, comment aurais-je pu ne pas revenir (sur le terrain) ? Genre, ‘Oh, j’ai cinq points de suture, je ne peux plus jouer.’ Mes jambes fonctionnent, tout fonctionne, donc bien sûr que je vais être là. Et vous me connaissez. J’aime ces moments. Revenir sur le terrain, recevoir un peu d’amour du public. Ça fait partie du jeu et ça ne va pas m’arrêter », dit-il.

« Je souris, je m’amuse, j’essaie d’interagir avec les fans »

Parce qu’il y avait encore un match à gagner. En l’absence de Jayson Tatum, Jaylen Brown a pris le relais. Mais l’intérieur a aussi joué un rôle important avec son double-double à 20 points et 10 rebonds. Même si, à l’instar de son premier match, il a encore eu du mal à convertir dans le jeu (5/14 aux tirs dont 0/5). Il a compensé par ses nombreux passages sur la ligne des lancers (10/14) grâce à son agressivité.

« J’aime le voir saigner sur le terrain. C’est important, et puis il revient et fait son travail. Donc, j’aime ça chez lui », résume Joe Mazzulla, plutôt gâté en matière de guerriers dans ce match. Le coach ajoute : « Il a une capacité innée à prendre les choses très au sérieux, tout en ayant beaucoup de perspective. Il peut vraiment contrôler son environnement avec la façon dont il interagit avec le public et gère la dimension physique du jeu. Il sait garder son calme. Je pense que ça nous aide. »

Kristaps Porzingis pense que son attitude est liée au fait d’avoir connu beaucoup de hauts et de bas (nombreuses blessures) depuis ses débuts dans la Grande Ligue. « Donc quand j’ai l’opportunité de jouer au basket, j’essaie d’en profiter au maximum. Je souris, je m’amuse, j’essaie d’interagir avec les fans. Cela vient assez naturellement pour moi, et surtout en jouant ici à Boston, en recevant cet amour. Pour moi, il n’y a pas de meilleur endroit pour le faire », termine-t-il.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 ☆ NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 29 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.