Le MVP de la nuit | La mentalité de guerrier de Jaylen Brown a parlé

« Au bout du compte, il est prêt à tout faire pour qu’on gagne. » Joe Mazzulla a eu un bon aperçu de ce que Jaylen Brown était prêt à faire pour mener les Celtics vers le succès. Dans cette 2e manche face au Magic, l’ailier a livré une performance de choix alors que son compagnon Jayson Tatum était sur la touche.

« Il n’est pas arrivé en disant qu’il devait mettre 36 points et prendre 10 rebonds. Il est venu en disant : ‘Je ferai tout ce qu’il faut pour gagner.’ C’est ce qu’il m’a dit hier. C’est son état d’esprit », poursuit Mazzulla dont le joueur a tenu parole donc, et signé une ligne de statistique royale : 36 points (12/19 aux tirs), 10 rebonds et 5 passes pour 41 d’évaluation.

Jaylen Brown tonight became the fifth Celtic to record at least 35 points, 10 rebounds, and 5 assists in a playoff game, joining Larry Bird (9X), Jayson Tatum (4X), John Havlicek (3X), and Paul Pierce (2X). — Celtics Stats (@celtics_stats) April 24, 2025

L’intéressé dira après coup avoir eu « de la chance ». « J’ai rentré certains tirs, des tirs compliqués », lâche Brown sans doute en référence à ses exploits à la fin de la partie. On pense à son tir en cloche en fin de possession ligne de fond devant Franz Wagner à quatre minutes du terme. Ou à son tir à la courbe arc-en-ciel déclenché devant Paolo Banchero dans la foulée. Des exploits qui allaient précéder son tir à 3-points dans le corner en mode « dagger ».

Son genou semble bien tenir

« Évidemment, JT est le leader offensif, c’est autour de lui qu’on joue. Mais je peux répondre présent n’importe quel soir », rappelle le All-Star à ceux qui l’auraient oublié. Ou qui douteraient de son niveau physique en raison de sa récente blessure au genou. « Il suffit de le regarder pour savoir qu’il est toujours en forme. Il traînait une blessure, mais il est resté prêt, il a laissé passer les trois derniers matchs de la saison régulière, et ce soir, il a semblé en forme », remarque Payton Pritchard.

« Peu importe si ça se passe bien ou pas pour lui, il peut toujours franchir le niveau supérieur. C’est ce qu’il a fait pour nous, et je pense que les gars ont réagi à ça. On a juste confiance dans l’état d’esprit et la mentalité de guerrier qu’il a. Il connaît son mental, il connaît son corps, et il peut passer à un autre niveau, tant mentalement que physiquement », décrypte son coach.

Son joueur insiste, lui, sur le fait qu’il s’agit d’un état d’esprit permanent. « C’est tous les soirs. Ce sont les playoffs. C’est gagner ou rentrer à la maison. On a beaucoup de gens qui nous soutiennent. Il y a beaucoup de personnes dans l’organisation qui mettent de l’énergie et des efforts chaque soir. C’est quoi qu’il en coûte. Lors de ma première interview à Boston, j’ai dit que j’allais partir en guerre pour cette ville, et je ne pense pas que quoi que ce soit ait changé », termine Jaylen Brown.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 ☆ BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 ☆ BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 ☆ BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 ☆ BOS 63 34 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.