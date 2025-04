Inscrit dans la Draft, Nolan Traoré se dit prêt au défi de la NBA

Les inscriptions à la Draft s’enchaînent et c’est au tour de Nolan Traoré (1m91, 18 ans) de devancer l’appel, et de se projeter vers la NBA dès la saison prochaine. Même si sa cote est moins élevée qu’il y a un an, le meneur de Saint-Quentin est toujours attendu entre les 10e et 20e places de la prochaine Draft.

« Je suis enthousiaste à l’idée de franchir une nouvelle étape dans ma carrière et de me déclarer pour la Draft NBA. J’ai encore beaucoup d’objectifs avec mon équipe — bien finir la saison régulière, atteindre les playoffs, puis d’effectuer un excellent processus de Draft » a-t-il expliqué à ESPN. « Je veux être sélectionné dans la meilleure situation possible, avec une opportunité de gagner du temps de jeu dès le début. Je suis prêt pour ce défi ».

Révélation de la BCL (Champions League), le frère d’Armel tourne à 10.8 points et 5.2 passes de moyenne en Betlic Elite, et 13.4 points et 4 passes de moyenne en Coupe d’Europe. « Cette année en France a été difficile, mais elle m’a rendu beaucoup meilleur et plus solide en tant que joueur. La NBA ne sera pas facile, et je pense que cette saison va beaucoup m’aider à cet égard » a-t-il poursuivi.

Il y a un an, Traoré avait ébloui les scouts NBA au Nike Hoop Summit avec 18 points, et il avait défié Cooper Flagg, Ace Bailey, et Dylan Harper, attendis aux trois premières places de la Draft.