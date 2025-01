De l’INSEP à la BCL, l’ascension éclair de Nolan Traoré vers la Draft

De la troisième division française à un match couperet en Coupe d’Europe dans la peau de joueur le plus scruté, il n’y a qu’un pas. Ou dans le cas de Nolan Traoré, à peine dix mois.

Il faut dire qu’avec le jeune meneur français de 18 ans, les choses vont souvent très vite. Le dragster va vivre avec Saint-Quentin un match capital, un de ses premiers à grand enjeu en club, sur le parquet de Galatasaray ce mardi (18h00), en play-in de la Champions League. Une étape de plus sur sa route toute tracée vers la NBA.

Actuel septième choix de la dernière « Mock Draft » d’ESPN, Nolan Traoré aura bien du mal à succéder à Victor Wembanyama ou Zaccharie Risacher comme troisième Français consécutif appelé en premier choix par Adam Silver. Mais nul doute que là aussi, il ne devrait pas trop traîner non plus dans la « Green room ».

Débarqué chez les professionnels sur un coup de poker du SQBB comme pigiste médical fin mars 2024, il n’a eu aucun mal à confirmer que ses belles dispositions à l’INSEP n’était pas qu’un phénomène des catégories de jeunes.

« On savait qu’il aurait quelques moments difficiles à s’adapter à l’équipe, au niveau et à la dimension physique du championnat » raconte son entraîneur dans l’Aisne, Julien Mahé. « Mais il a été superbe dans son processus d’apprentissage : match après match, il apprenait vite ce qu’il pouvait et ce qu’il ne pouvait pas faire. »

Comparé à Tony Parker…

18 points et 8 passes contre l’ASVEL pour son cinquième match en Betclic Elite, 25 points contre Chalon la semaine suivante, ou encore 19.5 points et 7 passes de moyenne sur la série de play-offs contre Villeurbanne…

Le temps d’adaptation fut minimal, les attentes décuplées. Surtout qu’avec une sortie à 45 points lors de l’ANGT, sorte d’Euroligue U18, contre Barcelone, avant de hisser l’INSEP en finale, sa place n’était définitivement plus parmi les joueurs de son âge. De quoi rappeler pour certains un autre jeune meneur tricolore au premier pas dévastateur.

« Il a quelques modèles, mais son nom parle de lui-même » estime désormais Julien Mahé. « Ce n’est pas facile de le comparer avec quelqu’un d’autre. Ici en France, on peut voir quelques flashs de Tony Parker. Il a atteint le niveau professionnel à un très jeune âge, il a la capacité de changer de rythme comme on le voyait avec Tony il y a 25 ans. Cela pourrait être une bonne comparaison, même si je ne suis pas un grand fan de cela parce que cela met beaucoup de pression sur ses épaules. »

Comme la légende des Spurs, Nolan Traoré a cette faculté rare de donner l’impression de jouer à un autre tempo que le reste des joueurs autour de lui.

Scoreur mais pas égoïste, fort sur jeu rapide mais aussi capable d’allumer quelques mèches de loin (5/8 samedi dernier contre Chalon en championnat) en dépit d’un tir en progression, le meneur saint-quentinois a un solide bagage, d’autant plus pour un joueur tout juste majeur. Et déjà international français lors de la fenêtre internationale de novembre (il est partenaire d’entraînement en février) en se montrant plutôt à l’aise.

Comme à peu près tout jeune joueur, cette autoroute vers la NBA n’est pas sans quelques obstacles. Zaccharie Risacher avait connu pareille mésaventure à la sortie de l’hiver avant de finir la saison passée en trombe. De fin octobre à début décembre, Nolan Traoré a connu son « rookie wall » avec une adresse en berne, et une défense pas toujours au rendez-vous face à des adversaires bien décidés à ne pas le laisser galoper.

…ou à Russell Westbrook

« Quand il peut trouver ce rythme et ce changement de tempo, il est complètement inarrêtable » avance Julien Mahé. « Il doit trouver ce rythme et il aime jouer vite. Parfois vous sentez qu’il ne peut pas complètement utiliser sa capacité à arriver lancé au cercle lorsqu’il fait face à un autre type de défense sur pick-and-roll. »

Contre Galatasaray ce mardi, Nolan Traoré tentera de rééditer sa précédente sortie lors du match retour, remporté par le SQBB 90-79 avec 18 points et 6 passes décisives de son jeune maestro, sous les yeux du GM des Warriors Mike Dunleavv, et du président des Raptors, Masai Ujiri.

18 points, 6 assists and the win for Nolan Traore forcing a decisive game 3 in the BCL play-ins vs a good Galatasaray team. Showed his tremendous vision getting to his spots with speed and pace, dishing and finishing, drawing fouls and competing defensively. pic.twitter.com/apVhjY8Job — Jonathan Givony (@DraftExpress) January 15, 2025

Et pourquoi pas marquer une nouvelle fois l’histoire de la compétition, après avoir été le plus jeune joueur à dépasser les 25 points sur un match avec 27 unités dès ses débuts contre Kolossos, une marque détenue jusque-là par Alperen Sengun, le pivot des Rockets.

L’occasion de justifier les éloges et les comparaisons flatteuses alors qu’Errick McCollum, frère ainé de C.J. et adversaire de Nolan Traoré avec Karisyaka en Champions League, ou encore Jerome Robinson, 13e choix de la Draft 2018 et coéquipier du Français cette saison à Saint-Quentin, voient du Russell Westbrook dans le Tricolore.

« C’est un joueur très stratège » décrypte Jerome Robinson, toujours au site de la BCL. « Il a un QI basket élevé, il lit bien le jeu. Souvent, il essaie de mettre les joueurs aux bonnes positions et tout d’un coup, il attaque. Il peut vous surprendre parfois quand il est à pleine vitesse pour scorer ou pour chercher la bonne passe. J’ai joué avec Russell (Westbrook) à Washington. Le QI basket de Nolan, comment il implique ses coéquipiers et sa vitesse forment clairement une bonne comparaison avec Russ. J’aime cette comparaison, et je pense même qu’à son âge, il shoote vraiment bien. C’est la comparaison qui correspond le mieux.«