Cooper Flagg porte Team USA à la victoire au Hoop Summit, Nolan Traoré brille

Et de quatre pour Team USA. L’équipe américaine a remporté son quatrième Hoop Summit consécutif depuis 2019 (les éditions 2020 et 2021 avaient été annulés à cause du Covid-19) en dominant l’équipe « monde » 98-75 samedi à Portland. Le match s’est joué dans le dernier quart-temps, après trente premières minutes équilibrées. La future star de Duke et grand favori de la Draft 2025, Cooper Flagg, s’est notamment mis en évidence en deuxième période.

Gêné par trois fautes en première moitié, Flagg s’est bien repris au retour des vestiaires pour terminer meilleur marqueur de Team USA, avec 19 unités à 8/11 au tir, et 11 rebonds. Team USA a remporté la deuxième période 56-35, dont un 30-15 dans le dernier quart-temps quand le sort du match a été plié. « Quand vous portez ce maillot et que vous représentez votre pays, cela veut dire quelque chose de plus » a réagi Flagg après le match. « Il y a beaucoup de talent dans l’équipe ‘monde’ et on a entendu toute la semaine qu’ils étaient meilleurs que nous, dont ce match signifiait clairement plus. »

Flagg a bien été accompagné par le futur joueur de Georgia, l’intérieur Asa Nowell, en double-double (14 points et 10 rebonds).

Nolan Traoré se signale

Libéré pour l’occasion par sa nouvelle équipe de Saint-Quentin, le Français Nolan Traoré a lui aussi marqué de points. L’ancien meneur de l’INSEP a terminé meilleur passeur du match (4 passes), tout en confirmant une maturité impressionnante dans la gestion du jeu à seulement 17 ans. Traoré a inscrit 18 points à 8/14, dont 2/4 de loin, et il s’est montré en vue d’une Draft en 2025. « La prochaine génération de joueurs français va être vraiment bonne » a-t-il estimé en après-match à Yahoo Sports. « La compétition est de plus en plus féroce, et il y a beaucoup de talents avec des jeunes joueurs qui voient ce que Victor Wembanyama ou Bilal Coulibaly font en NBA. »

Traoré a fini deuxième marqueur de l’équipe internationale derrière le Congolais A.J. Dybantsa Jr, déjà surveillé de près dans les hauteurs de la Draft 2026. Avec 21 points et 7 rebonds, le lycéen possède un « instinct de scoreur sans équivalent » parmi tous les joueurs de high school a analysé un scout NBA à Yahoo Sports.