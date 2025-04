Les Grizzlies ont maintenant hâte de retrouver leur tanière

Après la rencontre, le discours de Tuomas Iisalo a été clair et court : « Embarquons dans l’avion au plus vite. Ils ont fait leur boulot, maintenant c’est à nous de faire le nôtre à domicile. » Jeudi à Memphis, ses Grizzlies tâcheront de tourner la page d’une entame de série très compliquée dans l’Oklahoma.

Après avoir subi une défaite inaugurale de 51 points, les joueurs de Memphis ont affiché un meilleur visage la nuit passée. Jaren Jackson Jr., selon qui il était difficile de faire pire que lors de la première manche, dira que son équipe avait abordé ce match 2 « avec une meilleure attitude ». Avant de nuancer son propos assurant que ses coéquipiers et lui affichaient toujours un bon état d’esprit.

Malgré ces intentions, les visiteurs ont encore payé leur entame de rencontre manquée, avec quantité de shoots ratés car trop courts. OKC n’avait pas besoin de cela pour compter déjà 15 points d’avance après 12 minutes (32-17). « On doit frapper d’entrée de jeu. Ça fait deux fois de suite qu’ils nous agressent en premier. C’est dur de devoir toujours remonter la pente à l’extérieur, encore et encore », regrette Desmond Bane.

Ce dernier considère que les Grizzlies ont « un peu mieux » pris soin du ballon et exécuté leur jeu, mais que certaines erreurs du Game 1 ont refait surface. Les pertes de balle notamment, deux fois plus nombreuses (14-7) ou la bataille du rebond perdue (55-42), générant dans les deux cas plus de possessions à leurs adversaires.

Le deuxième plus grand écart sur deux matchs

« Ce ne sont pas seulement les pertes de balle, c’est le contrôle global des possessions que nous perdons. On a des problèmes de rebonds offensifs dans cette série, et ils ont un taux de rebonds offensifs de presque 30%. Cela met une pression beaucoup trop importante sur la qualité de nos tirs », analyse Iisalo dont l’équipe, qui n’a jamais mené dans cette partie, a encaissé 25 points sur ballons perdus.

Moins larguée au score que lors du match précédent, sa formation a tout de même encore perdu de 19 unités. En cumulant l’écart de la première rencontre, cela fait une marge totale de 70 points. Soit le deuxième plus grand écart jamais enregistré lors des deux premiers matchs d’une série du premier tour des playoffs.

« C’est sympa, ça te rend meilleur. C’est bien plus sympa que de jouer face à une équipe à laquelle on n’accorderait pas trop d’importance. On doit relever le défi », réagit Jackson Jr. sur ce niveau d’adversité. L’intérieur espère maintenant que son équipe va pouvoir « se laisser porter par l’enthousiasme du public à domicile […] peu importe ce qu’il s’est passé ici ».

« On rentre à la maison pour jouer devant nos fans. Je sais qu’ils sont ravis de nous voir rentrer à la maison. On l’est aussi, on va défendre notre terrain, on est bien placés », termine Bane.