Les Knicks n’ont pas réussi un deuxième comeback

« C’était la même chose que dans le Game 1. On a fait un comeback. On a eu un bon tir à la fin mais ce n’est pas rentré. » Ce serait un résumé trop rapide mais l’essentiel est dit dans ces quelques mots de Tom Thibodeau, après la défaite des Knicks dans le Game 2.

Il est vrai que cette deuxième manche a beaucoup ressemblé à la première. Les Pistons ont été solides, ont conservé leur avance jusqu’en dernier quart-temps avant de voir leur adversaire accélérer dans les dernières minutes pour tenter d’arracher la victoire sur le fil.

« Il n’y aura pas un 21-0 tous les jours », écarte Karl-Anthony Towns, qui est passé à côté de sa partie, en référence à ce moment décisif du Game 1. « On ne peut pas attendre que ça arrive, attendre d’appuyer sur le bouton pour soudainement devenir l’équipe pour laquelle on a travaillé toute la saison. On doit être plus appliqué et discipliné pendant toute la rencontre. »

L’arbitrage en question ?

L’intérieur des Knicks a manqué à ses coéquipiers, en inscrivant seulement 10 points et en manquant d’agressivité. Si c’est aussi important, c’est parce que les Knicks ont perdu la bataille aux lancers-francs et lourdement pendant trois quart-temps. Avant les douze dernières minutes, les Pistons avaient shooté 22 lancers-francs, contre 6 pour New York…

« C’est évident que l’écart est énorme. Énorme », constate Tom Thibodeau, alors que ses troupes termineront avec 19 tentatives et Detroit 34, permettant aux Pistons de marquer 12 points de plus. « Je ne comprends pas comment, d’un côté, sur des pénétrations, ils ont des fautes et pas nous. Je me fiche de l’arbitrage, si c’est cohérent des deux côtés. Cade Cunningham va au panier, le contact est marginal, il va aux lancers-francs. Jalen Brunson mérite aussi d’aller sur la ligne, c’est aussi simple que ça. »

Les batailles aux lancers-francs et aux rebonds perdues

Comme le All-Star local a obtenu des coups de sifflet en dernier quart-temps, il a réduit l’écart avec son homologue de Detroit (11 pour Brunson, 12 pour Cunningham) et ne souhaite pas s’étendre sur ce sujet. Ce qui n’explique pas la défaite pour autant. « Que les fautes soient sifflées ou pas, on doit s’adapter et je trouve qu’on l’a fait un peu trop tard », se lamente le meneur de jeu de New York. « Peu importe l’arbitrage, on doit s’ajuster. »

Plus important encore, les joueurs de Tom Thibodeau ont perdu la bataille au rebond (48-34). Et en playoffs, ça ne pardonne pas. « Le rebond a été un souci toute la soirée », regrette le coach. « On n’a pas arraché les ballons qui traînaient », précise également Karl-Anthony Towns. « Ils ont été bons pour les prendre, pour avoir les rebonds longs. Ils savaient qu’après la première manche, ils devaient être plus intenses. On devait égaler ça, on ne l’a pas fait. »

Un comeback réussi dans le Game 1 puis un raté dans le Game 2 : la pièce est retombée dans le bon sens une fois pour les Knicks. C’est déjà ça et le plus dur s’annonce en partant à Detroit. « Quand on gagne, tout est facile. Après une défaite, on voit le véritable caractère d’une équipe », conclut Josh Hart.