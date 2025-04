Le MVP de la nuit | Kawhi Leonard enclenche le mode playoffs

Si les Clippers ont eu énormément de mal à se défaire de la bande de Nikola Jokic, un joueur a survolé la partie pour leur permettre d’arracher la victoire : Kawhi Leonard. Double MVP des Finals, l’ailier All-Star ponctue sa première mi-temps avec 21 points à 9/10 aux tirs sur une ultime ogive à 3-points au buzzer, avant de regagner les vestiaires.

« J’ai voulu rester dans la zone le plus longtemps possible », commente Kawhi Leonard après la rencontre. « Je ne me suis pas inquiété de savoir si un tir allait rentrer ou pas, j’ai juste continué de tirer. »

Des tirs, Kawhi Leonard n’en a pas raté beaucoup sur ce Game 2. En seconde période, il continue son récital avec 18 points à 6/9 aux tirs pour finir la rencontre avec 39 points, 3 rebonds, 5 passes et 2 interceptions en 39 minutes. Parmi ses 15 paniers, sur 19 tentatives, on retiendra ce step-back à 3-points où il laisse Aaron Gordon à deux mètres ! Dans son sillage, les Clippers s’imposent 105 – 102 et égalisent dans cette série.

Des pertes de balle corrigées

Après le Game 1, Kawhi Leonard avait été beaucoup pointé du doigt pour ses sept ballons perdus. Un problème corrigé pour cette seconde rencontre puisque l’ailier finit la partie avec seulement une perte de balle. Tout au long de la partie, il a disséqué la défense des Nuggets, que ce soit pour se trouver un tir ou pour offrir une passe décisive à un de ses coéquipiers.

« C’est la raison d’être de Kawhi ! », s’exclame Tyronn Lue après la rencontre. « On sait que si on a Kawhi en bonne santé, on peut gagner n’importe quelle série. Ce soir, il a montré ce qu’il pouvait faire. »

Pour le Game 3 à venir ce jeudi, l’ailier des Clippers compte bien continuer sur cette belle dynamique pour prendre un premier avantage dans la série : « On doit garder la même mentalité et continuer à bien jouer au basket en restant concentrés. On joue une belle équipe qui ne nous rend pas la tâche facile. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 ☆ SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 ☆ SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 ☆ TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.4 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 ☆ LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 ☆ LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 ☆ LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 32 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.