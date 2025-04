Paolo Banchero et Franz Wagner cherchent du soutien

« On a plein de façons différentes de gagner. Beaucoup d’armes à notre disposition pour surprendre les équipes. » Derrick White et les Celtics disposent d’un problème de riches et l’ont bien fait comprendre à Paolo Banchero et à sa bande dimanche, en ouverture de leur série.

En grande réussite derrière l’arc (7/12), le champion olympique a terminé meilleur marqueur de sa formation devant Payton Pritchard (19). Jayson Tatum, lui, n’était pas dans un grand soir (17 points à 8/22 aux tirs), tandis que Kristaps Porzingis est passé à côté (5 points à 1/8). C’est dire la marge de cette équipe qui n’a pas eu de mal à se détacher au score en seconde période.

Les visiteurs ont, eux, eu beaucoup plus de difficulté à s’exprimer offensivement. À l’exception du second quart-temps, à l’issue duquel ils ont viré en tête à la pause, les Floridiens ont manqué d’atteindre les 20 points inscrits dans les trois autres quart-temps.

L’explication à cette faillite offensive ? « Je ne suis pas sûr, je dois prendre du recul et regarder le match, pour voir ce qui n’a pas marché. Mais c’est le premier match, il y a de la nervosité, un public très bruyant… Donc ce n’est pas une surprise totale qu’on ait eu un peu de mal en attaque », reconnaît Paolo Banchero, sans citer le sérieux défensif de ses adversaires.

70% des points du Magic

Ce dernier a terminé meilleur marqueur de la partie avec 36 points (14/27 aux tirs). Derrière lui, Franz Wagner a fini avec 23 unités (10/24), et derrière eux, pas un seul joueur au-delà… des sept unités. Les deux leaders du Magic ont ainsi pris 62% des tirs tentés par leur formation, et surtout inscrit 70% des points.

Comment être moins dépendant de cette paire ? « Continuer à faire tourner le ballon. Tout le monde doit être agressif au moment de recevoir le ballon. Sur plusieurs possessions, on a très bien fait tourner, avec plusieurs attaques vers le cercle sur la même possession. C’est là qu’on obtient de bons tirs », analyse Wagner.

Jamahl Mosley pense, lui, que son équipe doit être en mesure de jouer plus vite. « On sait que dès qu’on obtient des stops, il faut partir en contre-attaque et mettre rapidement la pression sur le cercle. Au final, c’est une question de pousser le tempo, d’attaquer le cercle et faire confiance à notre défense pour qu’on puisse concrétiser de l’autre côté du terrain », juge le coach dont l’équipe n’a inscrit que 4 points en contre-attaque (26 aux Celtics).

On rappelle que le Magic est privé de ses 3e (Jalen Suggs) et 4e options offensives (Moritz Wagner) pour cette série. À Kentavious Caldwell-Pope, Anthony Black ou encore Cole Anthony donc, de réagir dans le Game 2.