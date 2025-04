Un coup de tonnerre historique pour le Thunder

« Ouais, je n’ai jamais fait ça pour faire court. Donc, c’était cool », qualifie avec beaucoup de détachement Jalen Williams, interrogé sur son « alley-oop » terminé à une main devant Santi Aldama en contre-attaque. Une finition autoritaire considérée comme le dunk de la soirée qui offrait, à ce moment du premier match face aux Grizzlies, 35 points d’avance à son Thunder.

Cet écart grimpera jusqu’à 56 unités, pour finir à 51 points. Soit la 5e plus grosse victoire de l’histoire des playoffs. À l’issue de ce succès historique donc, aucune effusion de joie pourtant.

Plus gros écarts dans l’histoire des playoffs

2025 1er tour : le Thunder bat les Grizzlies de 51 points

2015 1er tour : les Bulls battent Bucks de 54 points

2009 1er tour : les Nuggets battent les Hornets de 58 points

1973 finale de conférence : les Lakers battent les Warriors de 56 points

1971 2nd tour : les Bucks battent les Warriors de 50 points

1956 2nd tour : les Lakers battent Hawks des 58 points

« On a joué selon notre identité. Rien de plus, rien de moins. On a été fidèles à ce qu’on a été toute l’année et ce sera la clé de notre succès : rester fidèles à nous-mêmes », juge Shai Gilgeous-Alexander. Celui-ci n’a même pas eu besoin de faire mieux qu’une modeste sortie à 15 points (4/13 aux tirs). À ses côtés, cinq autres joueurs ont passé la barre des 11 points, dont 21 unités pour Aaron Wiggins ou 20 pour Jalen Williams.

« J’ai un super groupe de gars autour de moi, et je le sais. Je le sais depuis longtemps… Ils ont évidemment été incroyables », poursuit « SGA » tandis que Williams en conférence de presse met l’accent sur la défense – les Grizzlies ont été contenus à 80 points avec 34% de réussite – pour expliquer cet énorme écart. « Défensivement on a été très bons », pointe Williams. « Il n’y a pas de secret », complète son leader.

Une défense étouffante

La meilleure défense de la ligue a encore été physique et étouffante, laissant peu de marge de manœuvre à Ja Morant et sa troupe, notamment dans un second quart-temps terrible (36-16). Le Thunder a volé 12 ballons et inscrit 27 points en contre-attaque.

OKC a ainsi idéalement démarré sa campagne de playoffs. Moins attendu, le Thunder s’était contenté d’une victoire de deux points en ouverture l’an dernier face aux Pelicans. Cette série s’était terminée en « sweep », puis OKC n’avait pas passé l’obstacle des Mavs.

« L’année dernière était tellement différente par rapport au fait que c’était notre première. Cette fois, on a déjà été dans cette situation. Au final, cela reste du basket. Peu importe à quel point tu es adroit. Gagner de 50 ou d’un point, l’objectif est de gagner », résume Williams.

Clin d’œil de l’histoire, la déroute de dimanche survient seulement quatre ans après que les Grizzlies avaient infligé au Thunder une raclée historique. Le 2 décembre 2021, lors d’un match de saison régulière, ils avaient battu OKC avec 73 points d’écart, établissant ainsi le record du plus large écart de points de l’histoire de la NBA.