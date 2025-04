Klay Thompson obligé de répondre à la question qui fâche…

En juillet dernier, Klay Thompson avait trois options sur la table : prolonger aux Warriors, rejoindre LeBron James aux Lakers, ou accepter un échange pour épauler Luka Doncic aux Mavericks. Le « Splash Brother » avait opté pour un contrat de 50 millions de dollars sur trois ans avec Dallas, et les Warriors avaient monté un « sign-and-trade » pour lui faciliter la tâche.

Dix mois plus tard, les Warriors sont en playoffs, et Luka Doncic a rejoint LeBron James aux Lakers, également qualifiés en playoffs. Alors que Thompson et les Mavericks sont déjà en vacances, un journaliste a demandé au shooteur s’il ne regrettait pas son choix…

Une question « un peu ridicule »

« Ne me demande pas ça… Ne fais pas ça… Ne fais pas ça » répète-t-il en souriant. « C’est une question un peu ridicule. Je ne possède pas de machine à remonter le temps, et je ne crois pas au fait de revenir en arrière ou de ressasser le passé. Si j’avais fait ça tout au long de ma carrière, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui, et je n’aurais pas pu surmonter deux blessures vraiment difficiles. Donc je suis ici, à Dallas, j’ai apprécié mon passage, et je me tourne vers l’avenir. »

Agé de 35 ans, Thompson n’a pas d’inquiétude à avoir pour son avenir puisque ses deux dernières années de contrat sont garanties, et sauf transfert, il sera toujours aux côtés d’Anthony Davis la saison prochaine.