Bennedict Mathurin a enfin découvert les playoffs

On a tendance à l’oublier, mais le super parcours des Pacers en playoffs l’an dernier avait été réalisé sans Bennedict Mathurin. L’arrière canadien avait été victime d’une déchirure du labrum de l’épaule droite un mois avant le début de la « post-season » et il avait donc dû regarder ses coéquipiers se hisser jusqu’en finale de conférence pour finalement être « sweepés » par Boston.

Cette première expérience clouée sur le banc a eu le mérite de décupler sa motivation cette saison, jusqu’à la délivrance qui a finalement eu lieu samedi avec une grande première réussie, ponctuée par une victoire maîtrisée face à Milwaukee (117-98).

« Je suis vraiment, vraiment reconnaissant de pouvoir être en mesure de jouer cette année », a-t-il confirmé. « L’an dernier, je n’avais pas pu. Et je suis toujours super jeune, et c’est un privilège de pouvoir avoir cette opportunité en playoffs à ce jeune âge. C’est une super opportunité pour moi de pouvoir jouer et apprendre ».

Sa mission, défendre dur et rester lui-même

Même douloureuse, l’expérience de l’an dernier lui a finalement été bénéfique dans l’approche de cette première série cette année. Ce qu’il en a appris ? La « mentalité possession après possession », des playoffs. Le voilà maintenant passé de spectateur à acteur, se concentrant d’abord sur la défense avant de penser à l’attaque

» Je vois une grande différence dans le fait de pouvoir aller sur le terrain (après avoir été sur le banc) et de voir le jeu d’une perspective différente », a confié l’arrière, auteur de 13 points, 5 rebonds et 1 passe décisive en 25 minutes. « J’attends beaucoup de moi. Je pense avoir été assez bon défensivement. Comme je l’ai dit, les playoffs, c’est une atmosphère différente. Quand je me rappelle tous les moments de l’an dernier, de ne pas avoir pu jouer, à juste pouvoir jouer cette année, et défendre aussi dur que je peux… Je suis prêt à le faire pour gagner ».

Avant le match, Myles Turner et Tyrese Haliburton lui avaient simplement conseillé d’être lui même, à savoir un booster d’énergie en sortie de banc, sans trop gamberger sur le plan mental.

Un booster en sortie de banc

Après le match, les deux leaders des Pacers ont témoigné de leur satisfaction. Myles Turner et l’entraîneur Rick Carlisle ont loué sa première mi-temps, tandis que Tyrese Haliburton a affiché son enthousiasme en pensant à ce que Mathurin pourrait apporter à l’équipe cette année.

« J’ai trouvé qu’il avait fait du super boulot, en étant simplement lui-même », a déclaré le meneur qui l’a notamment servi en transition pour un 3-points assassin en fin de première mi-temps, lorsqu’Indiana a passé un 14-2 avant la pause. « Il est allé dans la peinture, il a mis ses tirs sans forcer, et il a juste joué comme il fallait. Il a été important pour nous en sortie de banc. C’est juste un incroyable coup de boost pour nous. Il peut vraiment bien s’adapter ».

C’est effectivement ce qui fait la force de ces Pacers, la multiplication des menaces derrière le trio Haliburton-Siakam-Turner. Chacun pourra être utilisé selon le contexte du match et le profil de l’adversaire, comme l’a été un Andrew Nembhard hier, ou comme le sera peut-être un Aaron Nesmith demain et Bennedict Mathurin sera évidemment l’un des « lieutenants » sur lesquels il faudra compter pour aller le plus loin possible.

Bennedict Mathurin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 78 29 43.4 32.3 82.8 1.1 3.0 4.1 1.5 2.1 0.6 1.9 0.2 16.7 2023-24 IND 59 26 44.6 37.4 82.1 1.0 2.9 4.0 2.0 2.0 0.6 1.6 0.2 14.5 2024-25 IND 72 30 45.8 34.0 83.1 1.2 4.1 5.3 1.9 2.2 0.7 1.9 0.3 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.