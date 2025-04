Contenir Rudy Gobert sans faire de fautes, le défi de Jaxson Hayes

Même si Anthony Edwards a signé de gros cartons et pris quelques matches à son compte, Rudy Gobert est clairement le joueur en forme chez les Wolves. Avec quelque 19 points et 14 rebonds de moyenne en avril, le Français a pris du volume dans le jeu de Minnesota, et chez les Lakers, Jaxson Hayes va tenter de limiter son impact des deux côtés du terrain.

« L’empêcher de prendre position, provoquer des pertes de balle, forcer les ‘switchs’ sur lui, poser de bons écrans… », énumère le pivot de Los Angeles sur les moyens de freiner le quadruple meilleur défenseur de la NBA. « Mais ce n’est pas ma priorité. Évidemment, c’est mon adversaire direct, mais ma priorité, c’est de libérer des gars comme Luka et les autres, prendre des rebonds, d’être agressif, et de les surpasser en intensité. C’est ça mon objectif. »

Depuis le départ d’Anthony Davis, et l’arrivée ratée de Mark Williams, Jaxson Hayes a retrouvé du temps de jeu, mais il a encore tendance à faire trop de fautes. Face à Rudy Gobert mais aussi Julius Randle, ça peut pénaliser toute l’équipe.

« J’y suis très attentif. C’est évidemment un gros point faible chez moi. Les gens ont tendance à surveiller certains joueurs quand ils sont sur le terrain, et je sais que je vais écoper de beaucoup de fautes » anticipe-t-il. « Si je suis au mauvais endroit au mauvais moment, je vais prendre cette faute. Donc je dois m’assurer d’être au bon endroit. »

Car s’il n’y parvient pas, les Lakers seront obligés de jouer « small ball » et potentiellement de se faire punir.

Jaxson Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 64 17 66.9 25.0 64.7 1.5 2.5 4.1 0.9 2.5 0.4 0.8 0.9 7.4 2020-21 NOP 60 16 62.5 42.9 77.5 1.5 2.8 4.3 0.6 1.7 0.4 0.7 0.6 7.5 2021-22 NOP 70 20 61.6 35.1 76.6 1.6 2.9 4.5 0.6 2.2 0.5 0.8 0.8 9.3 2022-23 NOP 47 13 55.1 10.3 69.9 0.8 2.0 2.8 0.7 1.4 0.4 0.7 0.4 5.0 2023-24 LAL 70 13 72.0 0.0 62.2 1.0 2.0 3.0 0.5 1.8 0.5 0.6 0.4 4.3 2024-25 LAL 56 20 72.2 0.0 62.2 1.4 3.4 4.8 1.0 2.4 0.6 0.8 0.9 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.