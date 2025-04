Avec son record en carrière, Rudy Gobert valide sa très bonne fin de saison

Le printemps a fait beaucoup de bien à Rudy Gobert. Le pivot français des Wolves est monté d’un cran offensivement ces dernières semaines et, face aux Nets qui n’ont plus rien à jouer depuis un moment, il en a profité pour s’offrir une grosse sortie. Un record en carrière égalé même, avec 35 points à 13/17 au shoot, qui datait de mars 2017.

« Ça fait du bien », a-t-il glissé sur le parquet, quelques secondes après la victoire de Minnesota. « J’ai essayé de donner le ton. Mes coéquipiers ont fait un excellent travail pour me chercher, me trouver et j’ai simplement eu à finir près du cercle. »

Une analyse confirmée par son entraîneur. « Il est vraiment très bon pour attraper le ballon, conclure et être puissant. Pour faire le bon choix aussi », remarque Chris Finch.

Plus de 19 points de moyenne depuis 15 jours

Rudy Gobert est particulièrement tranchant offensivement depuis quelques matches donc, avec 19.1 points de moyenne à 76% de réussite au shoot sur les huit dernières rencontres disputées par les Wolves. Et avec son meilleur défenseur aussi important en attaque, Minnesota a gagné sept matches et se retrouve en excellente position, avant ce dimanche soir, pour aller en playoffs.

« On doit rester concentré, continuer de faire ce qu’on fait pour se préparer mentalement et physiquement », annonce le pivot avant d’affronter le Jazz. « Soyons nous-mêmes et ça ira. »

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 ☆ UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 ☆ UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 ☆ UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 71 33 67.4 0.0 67.5 3.6 7.2 10.8 1.8 2.5 0.8 1.3 1.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.