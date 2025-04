Pourquoi les Wolves ont un pied et quatre orteils en playoffs

Paradoxalement, les Wolves, 7e, ont plus de chances d’aller en playoffs que certaines équipes mieux classées qu’eux. Dimanche soir, sans doute sans Anthony Edwards, les partenaires de Rudy Gobert auront leur destin entre les mains puisqu’en cas de victoire, ils sont tout simplement assurés d’aller en playoffs !

Pourquoi ont-ils finalement leur destin entre leurs mains, alors qu’ils partent 7e ? Tout simplement parce que les Clippers et les Warriors s’affrontent, et que la défaite de l’une des deux formations permettra aux Wolves de terminer dans le Top 6. Pour leur part, les Nuggets, actuellement 4e, se déplacent à Houston qui n’a plus rien à jouer.

Voici les scénarios possibles en partant du postulat que les Wolves domineront le Jazz. On sait déjà que les Grizzlies finiront 8e et qu’ils affronteront le 7e. Sur le papier, les Warriors ont 50% de chances de terminer 7e.

Si les Clippers et les Nuggets gagnent à Golden State et Houston

4. Denver – 50 victoires

5. Clippers – 50

6. Minnesota – 49

7. Golden State – 48



Si les Warriors battent les Clippers et les Nuggets gagnent à Houston

4. Denver – 50

5. Minnesota – 49

6. Golden State – 49

7. Clippers – 49



Si les Clippers gagnent à Golden State, mais les Nuggets perdent à Houston

4. Clippers – 50

5. Minnesota – 49

6. Nuggets – 49

7. Golden State – 48



Si les Warriors gagnent face aux Clippers, mais les Nuggets perdent à Houston

4. Minnesota – 49

5. Clippers – 49

6. Golden State – 49

7. Denver – 49