Anthony Edwards suspendu pour le dernier match de la saison ?

Au milieu du deuxième quart-temps de la rencontre entre Wolves et Nets, Anthony Edwards commet une faute sur Keon Johnson. Une faute que la star de Minnesota décide de contester. Ray Acosta, l’un des arbitres de ce match, met alors une faute technique à Anthony Edwards, sa 18e de la saison.

« Je lui ai dit : « Où est la p****n de faute » et il m’a mis une technique« , commente l’arrière des Wolves après la rencontre.

Le règlement de la NBA stipule qu’un joueur qui prend une 18e faute technique sur une saison est automatiquement suspendu pour le match suivant. Anthony Edwards devrait donc manquer le dernier match de la saison régulière face au Jazz à moins que la NBA ne décide d’annuler cette faute technique.

« J’espère qu’ils vont regarder et qu’ils vont l’annuler pour que je puisse jouer dimanche, poursuit Anthony Edwards. Je n’ai pas l’impression que cela méritait une technique. Ray Acosta et moi avons une bonne relation. Nous en avons discuté après coup et je ne pense pas mériter une technique pour ce simple geste. »

Déjà suspendu face au Jazz en février…

Les Wolves auraient tout intérêt à compter Anthony Edwards dans leurs rangs pour défier le Jazz, ce dimanche. En effet, une défaite enverrait directement Minnesota disputer le « play-in » face à Memphis.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’Anthony Edwards est suspendu à cause de ses fautes techniques. Ce fut le cas le 28 février dernier lorsqu’il avait été contraint de manquer un match face au Jazz. Une rencontre perdue par les Wolves (116-117).

Reste à savoir si la NBA va revenir sur sa décision pour permettre à l’arrière d’être en tenue ce dimanche et d’aider Minnesota à accrocher sa place en playoffs, même si les Wolves n’ont pas leur destin entre les mains…

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 ☆ MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 ☆ MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 ☆ MIN 77 36 44.7 39.7 83.6 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.1 3.2 0.6 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.