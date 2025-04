Sur un hold-up, les Nuggets envoient les Grizzlies au « play-in »

C’était un match à enjeu, et il a été fatal aux Grizzlies puisque leur revers chez les Nuggets les condamne à disputer le « play-in ». Le changement d’entraîneur n’a pas eu l’effet escompté, et les partenaires de Ja Morant auront deux chances d’aller en playoffs, pour gagner le droit d’affronter le Thunder ou les Rockets au premier tour.

Cette nuit, les Grizzlies avaient pris le meilleur départ avec une belle adresse et une très bonne circulation de la balle. Cela court dans tous les sens pour déstabiliser la défense des Nuggets, et Desmond Bane ainsi que Ja Morant se retrouvent le plus souvent démarqués pour planter de loin (21-11).

En face, le revenant Jamal Murray envoie Aaron Gordon au alley-oop et il faut attendre l’entrée des remplaçants pour que les Nuggets reprennent du poil de la bête. C’est Russell Westbrook qui redonne de la vie à Denver avec ses drives, mais aussi ses services express, comme celui pour envoyer Peyton Watson au dunk.

En jambes, Jamal Murray va chercher le « And-one », et les Nuggets ne sont plus menés que de quatre points (35-31). Sauf que les Grizzlies insistent, et Ja Morant redonne rapidement 10 points d’avance (44-34). À ses côtés, Bane est toujours aussi fiable à 3-points, et son step-back donne 15 points d’avance (55-40). Plus vifs et plus altruistes, les Grizzlies mènent logiquement, et c’est Jokic qui va sonner la révolte côté Denver. Le Serbe prend le match à son compte, et sa complicité avec Christian Braun permet aux Nuggets de limiter la casse à la pause (59-53).

Les Nuggets finissent sur un 14-1 !

Sur un 11-2 à la fin de la première mi-temps, les Nuggets gardent le même rythme, et Gordon ramène les siens à deux points (59-57). Une fois de plus, les joueurs de David Adelman font le yo-yo et Ja Morant enchaîne les dribbles chaloupées pour mettre les Nuggets sur les talons.

C’est encore lui qui trouve Jaren Jackson Jr. dans le corner ou Bane pour un panier facile (72-62). Bien servi par Jokic, Gordon remet les Nuggets sur le droit chemin, et il reçoit le soutien de Murray à 3-points (76-72). Jokic distribue le jeu à merveille, et Westbrook égalise à 3-points (86-86). Va-t-on assister à un énième coup d’élastique ?

On le pense lorsque Scotty Pippen Jr. et Luke Kennard redonnent un peu d’air aux Grizzlies (103-97). Sauf que Memphis va craquer à l’entrée du « money time ». Après deux lancers de Kennard, Jokic prend le match à son compte, et les Nuggets signent un 11-0 ! Le Serbe est impliqué sur chaque panier, et à une minute de la fin, Denver a pris huit points d’avance (116-108). Il ne reste plus qu’à gérer cette avance, et les Grizzlies vont très mal gérer les dernières possessions, permettant à Denver de finalement s’imposer 117-109. On peut parler de hold-up avec ce 14-1 final.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jokic dans l’histoire. Grâce à sa 4e passe dans la rencontre, Nikola Jokic est devenu le 3e joueur de l’histoire à finir une saison en triple-double. Auteur de son 34e triple-double de la saison avec 26 points, 16 rebonds et 13 passes, le Serbe égale ainsi Oscar Robertson et son coéquipier Russell Westbrook.

– Le retour de Murray. Absent des parquets depuis le 26 mars à cause de sa cheville, Jamal Murray a effectué une rentrée rassurante avec 15 points, 7 passes et 5 rebonds.

– Le point au classement. Contrairement aux Lakers, les Nuggets n’ont pas encore assuré leur place en playoffs. Quatrième, Denver a tout de même son destin entre les mains avec un déplacement à Houston, qui a déjà la tête tournée vers les playoffs. Pour Memphis, ce sera le « play-in » mais contre qui ? Les Nuggets donc, mais aussi les Clippers, les Warriors et les Wolves peuvent encore finir 7e.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.