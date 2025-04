Après un répit, Lauri Markkanen sait que les rumeurs vont revenir

Avec seulement 47 matches joués et 19 points de moyenne, Lauri Markkanen a vécu une saison étrange. Comme le Jazz a copieusement « tanké », étant même sanctionné pour cela, le Finlandais a surtout profité des matches pour faire des expériences et tenter des choses. De plus, il a pu traverser cet exercice avec une certaine légèreté d’esprit.

Pourquoi ? Parce qu’il avait prolongé son contrat le 7 août 2024. Et tout est dans la date car, après une prolongation, on ne peut pas être échangé avant six mois. Cela poussait donc jusqu’au 7 février 2025, soit le lendemain de la « trade deadline »…

Un an après sa signature sur ce nouveau contrat et alors que le Jazz n’a gagné que 17 matches, veut-il encore s’inscrire dans la durée à Salt Lake City ?

« Clairement. J’ai la sensation que ma prolongation de l’été dernier dit la confiance que j’ai en cette franchise, en mes coéquipiers. J’aime être à Utah », répond Lauri Markkanen. « On verra ce qui va se passer cet été, il y a des choses qu’on ne peut pas contrôler, mais j’adore être ici et bosser avec les gars. »

« C’était agréable d’avoir une année de repos »

La situation à Utah pourrait s’améliorer si le Jazz obtient le premier choix de Draft et met la main sur Cooper Flagg car avoir « tanké » toute la saison n’a pas vraiment été apprécié par l’ancien des Bulls. Et si l’équipe ne progresse pas, il sait que les rumeurs, éteintes cette saison, vont revenir.

« J’ai l’impression d’avoir eu une saison unique sur ce point. Je suis prêt pour ça, ça fait partie du business et ça peut arriver du jour au lendemain, comme cela m’est arrivé la dernière fois », se souvient-il. « On apprend à vivre sans se soucier du ‘et si ?’. Je suis là pour l’instant. Si ça change, alors on s’adapte. Je suis prêt, mais c’était agréable d’avoir une année de repos. »

De son côté, Justin Zanik, le GM de la franchise, indique qu’il voit « Lauri comme une partie centrale » du groupe. « On pense qu’il peut être un pièce très importante dans notre marche vers les sommets. »

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.3 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 ☆ UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 5.9 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 2024-25 UTH 47 31 42.3 34.6 87.6 1.5 4.4 5.9 1.5 1.7 0.7 1.4 0.4 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.