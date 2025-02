Une saison d’expériences pour Lauri Markkanen

Avec six défaites d’affilée pour commencer la saison et quatre petits succès après vingt matches, le Jazz a très rapidement pris le chemin d’un exercice catastrophique, qui s’est confirmé depuis avec seulement 13 victoires pour 41 défaites actuellement. Une saison de perdue ? Pas pour Lauri Markkanen.

Le Finlandais profite du « tanking » du Jazz – qu’il a également critiqué – pour faire des expériences, des tests pendant les matches. Après tout, perdre n’est pas grave pour Utah, donc autant tenter des choses nouvelles.

« On a travaillé pour ne pas avoir des shoots ouverts à chaque fois. J’essaie de prendre plus de tirs à 3-pts contestés. Des tirs un peu contestés, après un dribble. Ce sont des shoots que je n’avais jamais vraiment pris auparavant », indique l’ancien des Bulls et des Cavaliers.

Cela explique en partie la chute de ses statistiques. La saison dernière, Lauri Markkanen affichait 23.2 points de moyenne à 40% à 3-pts. Dans cet exercice 2024/25 ? 19.6 points à 35% à 3-pts. Et si on observe de plus près les chiffres au shoot du Finlandais, la saison passée, il prenait 10% de ses tirs derrière l’arc en étant contesté. Cette saison, c’est plus de 14%.

Des shoots plus compliqués et des espaces restreints

Prendre des tirs plus compliqués dans des matches et une saison sans vrais enjeux, c’est miser sur l’avenir. Dans quelques années, si le Jazz retrouve les playoffs, avec des défenses bien plus fortes en face, alors ce travail n’aura pas été inutile.

« Lauri et moi, on a eu beaucoup de discussions depuis neuf mois sur sa progression », confirme Will Hardy. « Il accepte bien ce challenge de prendre des tirs primés après le dribble, puis on est passé à des situations d’isolations en tête de raquette et vers la ligne des lancers-francs. Il gère très bien car, face à ces tirs, il n’en met pas autant qu’auparavant mais il pense à l’avenir, à ce qui sera le mieux pour lui au fur et à mesure. »

Lauri Markkanen a aussi vu son jeu changer cette saison puisque Will Hardy évolue avec Walker Kessler ou Drew Eubanks au poste de pivot. Ainsi, le Finlandais doit composer avec un intérieur près du cercle, ce qui le prive d’espaces, alors qu’il était habitué à jouer pivot avec John Collins et Kelly Olynyk à côté de lui, donc des éléments qui peuvent écarter le jeu.

« J’ai été très franc avec lui, que ce rôle d’ailier-fort qui joue à l’extérieur allait être bénéfique pour les jeunes et pour lui, sur le long terme », explique le coach du Jazz. « Il doit faire des sacrifices pour cela. Ce qui est bien pour le groupe ne l’est pas forcément pour lui individuellement. Cela démontre le joueur, la personne, le coéquipier qu’il est. »

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.3 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 5.9 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 2024-25 UTH 41 32 43.2 35.3 86.9 1.6 4.5 6.1 1.6 1.8 0.8 1.4 0.4 19.6 Total 444 31 45.6 37.3 86.6 1.4 5.7 7.1 1.5 1.9 0.7 1.4 0.5 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.