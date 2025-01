« Le Jazz fait une mauvaise saison. Mais est-elle suffisamment mauvaise ? », s’interrogeait récemment le Deseret News, dans la perspective de pouvoir s’attacher les services de Cooper Flagg lors de la prochaine Draft. Le journal de Salt Lake City considérait que la série de rencontres face aux Hornets et aux Pelicans avait toute son importance en la matière.

« Le Jazz doit les perdre afin de rester sur la voie d’un classement parmi les trois derniers de la saison régulière et d’avoir les meilleures chances d’obtenir le premier choix de la Draft 2025 de la NBA. Le problème, c’est que le Jazz est tout à fait capable de gagner ces matchs », semblait presque regretter le quotidien.

« Problème » résolu : avant de perdre la nuit passée face au Thunder, le Jazz s’est incliné face aux Pelicans à deux reprises, ainsi que face aux Hornets. Ainsi, avec 10 victoires pour 32 défaites, la franchise de l’Utah dispose encore du deuxième pire bilan de la ligue derrière les Wizards.

Pleinement assumée ou non, cette stratégie en interne ne fait pas que des heureux. Lauri Markkanen est par exemple de ceux qui ne supportent pas cette pratique de perdre volontairement pour viser une meilleure place lors de la Draft suivante.

« Je ne pense pas que perdre, ou perdre délibérément, devrait faire partie du sport professionnel. J’ai le sentiment que les athlètes veulent toujours être compétitifs. Je comprends pourquoi certaines franchises NBA le font, mais je pense que ça craint, à mon avis. Il devrait y avoir une meilleure façon de construire les équipes. C’est comme ça que ça se passe, donc je le comprends, mais c’est mon opinion », lâche le Finlandais.

Patty Mills a toujours joué dans un but précis

Lauri Markkanen, qui a manqué les trois matchs en question en raison d’une gêne au dos, connaît son exercice le plus délicat sur le plan collectif depuis son arrivée dans l’Utah. Lors des deux premières saisons, son Jazz s’était montré compétitif, au moins sur une partie de la saison.

Cette saison-ci est partie sur des bases différentes, puisqu’il a, à plusieurs reprises, été question d’éventuels transferts des joueurs d’expérience – Jordan Clarkson, John Collins, Collin Sexton… – pour faire de la place aux jeunes.

Joueur le plus expérimenté, et seul champion NBA de l’équipe, Patty Mills partage l’avis de son coéquipier. « J’ai toujours joué dans un but précis. Alors quand il n’y a pas de but, c’est difficile. C’est clairement un business, et tout le monde s’en rend compte quand on arrive à ce stade. Certaines situations vous le rappelleront. Au final […] notre job est d’aller sur le terrain et d’aider à développer, à enseigner, en particulier à ces jeunes, comment être des professionnels », lâche le vétéran.

Même si cela passe par des défaites après avoir compté 25 points d’avance. En attendant, en restant dans le wagon des équipes qui perdent, le Jazz pourrait bien finir par être récompensé en mai prochain lors de la loterry…

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.3 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 5.9 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 2024-25 UTH 32 32 42.7 36.3 88.3 1.8 4.3 6.1 1.8 1.7 0.8 1.4 0.3 20.0 Total 434 31 45.7 37.4 86.8 1.4 5.8 7.2 1.5 1.9 0.7 1.4 0.5 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.