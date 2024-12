Le Jazz prêt à laisser partir ses joueurs d’expérience ?

On s’attendait à ce que le Jazz occupe les dernières places de la conférence Ouest et, jusqu’à présent, les Mormons ne « déçoivent » pas avec seulement 4 victoires après 20 matchs.

Comme la franchise de l’Utah est en reconstruction et vise la meilleure place possible à la prochaine Draft, ces résultats n’ont rien d’étonnants. Ils devraient en revanche finir de convaincre ses dirigeants de se séparer des joueurs sur lesquels ils ne comptent pas dans un futur proche. À l’image, pour commencer, du trio Jordan Clarkson – John Collins – Collin Sexton, nous apprend Marc Stein.

Minimum 15 points de moyenne chacun

D’après « l’insider » américain, ces trois éléments d’expérience (parmi les plus expérimentés de l’effectif avec Patty Mills, Lauri Markkanen, Drew Eubanks et Svi Mykhailiuk) sont les plus susceptibles de quitter le Jazz avant la « trade deadline », fixée au 6 février prochain. Notamment parce qu’ils disposent d’une année de contrat supplémentaire passée cette saison et parce que leurs salaires sont facilement échangeables.

En sortie de banc, Jordan Clarkson (32 ans), John Collins (27 ans) et Collin Sexton (25 ans) peuvent représenter des solutions de choix pour une équipe en quête de densité. Rappelons qu’ils restent capables de rendre de fiers services, car ils tournent tout au-dessus des 15 points de moyenne cette saison.

Comptez donc sur le collectionneur Danny Ainge pour les céder au bon prix sur le marché des transferts et apporter encore plus de jeunesse autour de Lauri Markkanen, la pierre angulaire de son nouveau projet à Salt Lake City…