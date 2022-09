Danny Ainge, le collectionneur de premiers tours de Draft

On pensait que Sam Presti était le champion incontesté de la récupération de choix de Draft, mais Danny Ainge est venu lui rappeler qu’il était aussi expert en la matière.

À Boston, on se souvient qu’il en avait récupéré une flopée lors du fameux échange de Paul Pierce et Kevin Garnett aux Nets, et tout juste arrivé au Jazz, il lui aura suffi d’un été pour en récupérer huit ! Le tout en seulement trois échanges (Royce O’Neale, Rudy Gobert et Donovan Mitchell)… et la plupart sont « non protégés ». En plus, il a négocié la possibilité d’échanger trois choix (« swap »).

Sans oublier bien sûr, les deux rookies Ochai Agbaji et Walker Kessler, 14e et 22e choix de la Draft 2022, et six joueurs : Malik Beasley, Jared Vanderbilt, Lauri Markkanen, Collin Sexton, Talen Horton-Tucker et Stanley Johnson (arrivés ensuite en échange de Pat Beverley).

Pour la Draft, voici ce que ça donne jusqu’en 2029 pour les premiers tours.