À Utah, les défaites en chantant

L’enjeu de cette double confrontation, entre deux équipes au même nombre de victoires, était simple : éviter la place de dernier à l’Ouest. Après avoir repoussé une première fois le Jazz (10v-31d) sur leur parquet il y a trois jours, les Pelicans (12v-32d) ont doublé la mise hier pour prendre leurs distances.

Dans cette deuxième manche, les locaux ont pourtant compté jusqu’à 25 points de retard, à l’entame du second quart-temps. À la pause, NOLA avait encore 20 points de retard. Mais derrière un CJ McCollum géant, les locaux vont finir par s’imposer en prolongation.

Déçu et frustré par les événements, Will Hardy ? Pas vraiment… « Des soirées comme celle-ci sont bonnes pour notre équipe. On avait beaucoup de gars sur le terrain dans le final qui n’avaient pas une grande expérience de ces situations de fin de match en NBA », rappelle le coach.

Dans les derniers instants, il a fait confiance à Brice Sensabaugh (21 ans), Keyonte George (21 ans), les rookies Isaiah Collier (20 ans), Kyle Filipowski (21 ans), ainsi que le pivot Walker Kessler (23 ans), faisant quasiment office de vétéran aux côtés des autres.

Penser au long terme

« L’exécution en fin de match était-elle ce qu’on voulait ? Non, chaque action n’a pas été exactement ce qu’on voulait. Y a-t-il eu des tirs qu’on aurait aimé reprendre ? Bien sûr, mais c’est le but de tout cela. Il s’agit d’aider notre équipe et nos joueurs à progresser et à apprendre », défend le technicien dont l’équipe a fini par céder sur un panier primé « dagger » de Trey Murphy III à 30 secondes de la fin.

Il retient donc davantage les derniers instants d’une partie que les Pelicans ne voulaient pas du tout lâcher – CJ McCollum, Trey Murphy III et Dejounte Murray ont joué 44 minutes – plutôt que l’avance gâchée plus tôt. Auteur d’un double-double (20 points et 11 passes), mais maladroit (7/20), Isaiah Collier considère ainsi que l’équipe progresse « avec le temps, c’est certain. C’est une bonne chose pour nous, les rookies, les joueurs de deuxième année. Ça va nous aider sur le long terme. »

« On doit tirer des leçons de ce qui s’est passé en fin de match. On a des joueurs qui, en défense, doivent continuer à élever leur niveau. Mais je pars d’ici plus optimiste que jamais au sujet de notre équipe, parce que ce sont beaucoup de jeunes joueurs qui ont disputé la fin de match contre un groupe de gars en NBA depuis un certain temps, et qui ont beaucoup d’expérience. On est donc un jeune groupe en pleine ascension », positive Will Hardy.