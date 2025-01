Le MVP de la nuit | CJ McCollum vieillit bien

Pendant que Brandon Ingram et Zion Williamson passent l’essentiel de la saison à l’infirmerie, CJ McCollum se démultiplie pour tenter de sauver les Pelicans. Comme cette nuit face au Jazz, puisque l’ancien Blazer plante 45 points à 18 sur 31 aux tirs, dont 5 sur 12 à 3-points, mais il ajoute 8 rebonds, 4 passes et même 3 contres ! Difficile d’en faire plus pour un arrière longtemps considéré comme unidimensionnel.

« CJ a été incroyable » résume Willie Green. « Une fois qu’il a trouvé son rythme, ses coéquipiers ont fait du super boulot pour le trouver, encore et encore… Sans ces efforts, c’était difficile pour nous de gagner ce match. »

De ce comeback historique, on retiendra la fin de match de CJ McCollum, qui inscrit 24 de ses 45 points dans le 4e quart-temps et la prolongation. Dans son style habituel, qu’il s’agisse de marquer en lay-up sous le cercle, sur un pull-up jumper à 6 mètres, ou après un dribble croisé en pénétration. Dans le 4e quart-temps, il inscrit même 10 points de suite pour sauver les siens. Ce qui amuse ses coéquipiers qui l’appellent « papy ».

Un jeu qui permet de bien vieillir

« Dieu a été bon avec moi. Il m’a permis de jouer à ce sport et de maximiser mon talent » explique CJ McCollum à propos de sa « seconde jeunesse » à 33 ans. « Heureusement, je n’ai pas eu de blessures graves. J’aime penser que mon jeu va bien vieillir — et il continue de bien vieillir. Mon frère a 37 ans, et il est toujours l’un des meilleurs joueurs au monde. Il continue de jouer à un niveau élevé, prend grand soin de son corps, et le jeu est aussi facile pour lui à 37 ans qu’il ne l’était à 27. »

Pour CJ McCollum, c’est son type de jeu qui lui permet aussi de durer dans le temps.

« Je pense qu’il en sera de même pour moi grâce à la préparation et à ma façon de jouer » poursuit-il à propos de son efficacité qui ne faiblit pas. « Je ne suis pas là pour dunker sur les gens, et c’est une question de qualités, de stratégie, d’angles, d’appuis, et d’un tir qui ne disparaît jamais. Je serai capable de shooter à 40 ans, donc ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète vraiment. Vu comment je m’entraîne et que je prends soin de moi, c’est surtout mental. Le physique sera toujours là pour moi grâce à mes compétences. C’est surtout mental, et le jour où je n’aimerai plus ça, ce sera le moment d’arrêter. »

C.J. McCollum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 POR 38 13 41.6 37.5 67.6 0.2 1.1 1.3 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.3 2014-15 POR 62 16 43.6 39.6 69.9 0.2 1.2 1.5 1.0 1.3 0.7 0.8 0.1 6.8 2015-16 POR 80 35 44.8 41.7 82.7 0.6 2.6 3.2 4.3 2.3 1.2 2.5 0.3 20.8 2016-17 POR 80 35 48.0 42.1 91.2 0.8 2.9 3.6 3.6 2.5 0.9 2.1 0.5 23.0 2017-18 POR 81 36 44.3 39.7 83.6 0.7 3.3 4.0 3.4 2.1 1.0 1.9 0.4 21.4 2018-19 POR 70 34 45.9 37.5 82.8 0.9 3.1 4.0 3.0 2.5 0.8 1.5 0.4 21.0 2019-20 POR 70 37 45.1 37.9 75.7 0.7 3.6 4.2 4.4 2.6 0.8 1.8 0.6 22.2 2020-21 POR 47 34 45.8 40.2 81.2 0.6 3.3 3.9 4.7 1.9 0.9 1.4 0.4 23.1 2021-22 * All Teams 62 35 46.0 38.8 68.2 0.9 3.5 4.3 5.1 2.0 1.1 2.0 0.4 22.1 2021-22 * POR 36 35 43.6 38.4 70.6 0.9 3.3 4.2 4.5 2.1 1.0 1.9 0.6 20.5 2021-22 * NOP 26 34 49.3 39.4 66.7 0.7 3.7 4.5 5.8 1.7 1.3 2.2 0.0 24.3 2022-23 NOP 75 35 43.7 38.9 76.9 0.7 3.6 4.4 5.7 2.0 0.9 2.4 0.5 20.9 2023-24 NOP 66 33 45.9 42.9 82.7 0.6 3.7 4.3 4.6 1.9 0.9 1.7 0.6 20.0 2024-25 NOP 30 33 44.6 37.2 69.8 0.8 2.8 3.6 3.8 2.3 0.8 1.6 0.5 21.6 Total 761 32 45.3 39.8 80.1 0.6 3.0 3.6 3.8 2.1 0.9 1.8 0.4 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.