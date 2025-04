Pour Masai Ujiri, les Raptors vont dans la bonne direction

Avec cinq victoires de plus au compteur que la saison passée, plus l’arrivée de Brandon Ingram, qui n’a pas encore joué une minute avec Toronto, Masai Ujiri et les Raptors peuvent être un peu plus enthousiastes qu’en début d’exercice. Car mi-janvier, quand la franchise affichait un bilan de 8-31, l’optimisme n’était guère généralisé…

Puis, la deuxième partie de saison fut plus intéressante, plus victorieuse aussi. Par conséquent, repartir avec le même effectif, plus l’ancien des Pelicans, qui a déjà prolongé en plus, cela permet d’imaginer des temps meilleurs d’après le président de la franchise canadienne.

« Cela nous aide à nous approcher de nos objectifs », glisse Masai Ujiri, satisfait de l’état d’esprit de l’équipe, qu’il note « 20/20. Quand on regarde les joueurs, ce qu’ils ont fait, on est concentré, on joue collectivement et correctement. Cela construit notre culture. Il y a aussi de la camaraderie. Je suis fier d’eux pour ça ».

Les stars voudront-elles enfin venir à Toronto ?

Le dirigeant met l’accent aussi sur les prestations de Scottie Barnes. Avec les départs de Fred VanVleet en 2023, puis de Pascal Siakam en cours de saison passée, il est devenu le véritable leader des Raptors et a réussi une saison dans la lignée de celle de 2023/24, durant laquelle il fut All-Star.

« Le leadership, c’est un des défis que j’ai lancés à Scottie. Lui aussi s’est lancé ce défi cette saison. Il n’a pas eu peur de ça. On lui a mis ça sur le dos et il a accepté avec fierté », analyse Masai Ujiri. « Ce fut impressionnant pour moi de le voir dans ce mode, de rendre ses coéquipiers responsables, et de l’être lui-même. On l’a mis dans une situation compliquée cette année et il est toujours là. Il donne tout. »

Toronto aura donc une recrue la saison prochaine, avec Brandon Ingram, mais les dirigeants ont l’intention de faire des coups durant l’intersaison. « Je peux vous garantir qu’il y aura des opportunités en juillet et on va toutes les regarder », annonce Masai Ujiri, néanmoins conscient que les Raptors n’attirent pas vraiment les joueurs libres…

« Il y a quelque chose de spécial dans ce marché qui fait qu’on va être à l’avant-garde du basket », annonce-t-il. « Je ne suis pas vraiment inquiet pour ça. On ne va pas se cacher parce qu’un joueur ne veut pas venir ou parce que certains ont une vision particulière de nous. On est la seule équipe NBA en dehors des États-Unis et je crois que c’est une opportunité unique. »