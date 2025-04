Brandon Ingram booste l’optimisme des Raptors pour l’an prochain

Les Raptors ont eu beau finir à la 11e place à l’Est, ils restaient très loin de l’accession au play-in. Devant eux, le Heat a fini avec sept victoires de plus. Lors des interviews de fin de saison, l’optimisme est pourtant de mise côté canadien. Cet enthousiasme est lié à la présence d’un homme : Brandon Ingram.

Celui-ci est arrivé au club début février après avoir été échangé contre Bruce Brown et Kelly Olynyk, envoyés aux Pelicans. Seulement, l’ailier n’a pas encore eu l’occasion d’enfiler son nouveau maillot en raison d’une blessure à la cheville. Une convalescence, mêlée à un changement d’équipe, peu évidente à gérer.

L’important a été pour lui de rester « discipliné malgré l’incertitude, rester concentré, rester avec [s]es coéquipiers ». « C’était une année de changement. J’ai l’impression de repartir à zéro, avec une opportunité d’avoir un impact au sein d’une organisation, de pouvoir être un leader, et de montrer différentes facettes de moi, sur le terrain comme en dehors », poursuit le joueur de 27 ans, qui a notamment découvert à quel point sa nouvelle formation avait « du cran en défense ».

Brandon Ingram va poursuivre la découverte de sa nouvelle formation avec laquelle il devrait démarrer son entraînement estival le mois prochain. Pour évacuer aussi sa « frustration » d’avoir été aussi longtemps éloigné des parquets : ses 18 matchs disputés dans la saison sont son plus faible quota en carrière.

Un cinq de départ de « dingue »

Les Raptors pourront alors se faire une idée de leur potentiel pour l’année prochaine. « J’adore jouer avec des gars qui savent vraiment marquer, et Brandon est quelqu’un qui sait vraiment le faire, il shoote super bien. J’ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles je suis super enthousiaste à l’idée d’aborder la saison prochaine », affiche ainsi Scottie Barnes, qui se projette sur un cinq de départ de « dingue ».

Vraisemblablement Immanuel Quickley, Jakob Poeltl, RJ Barrett, Barnes et le nouveau venu. « On a la dalle. On se soutient les uns les autres, le staff est là, on a la discipline. On a tout ce qu’il faut. On a ce qu’il faut pour réussir, et on va bosser. Honnêtement, peu importe comment on y arrive. Ça ne sera peut-être pas toujours joli, mais on sait qu’on va être une bonne équipe », imagine aussi RJ Barrett.

Alors les attentes de Scottie Barnes pour l’an prochain ? Retrouver les playoffs, dont son équipe est privée depuis 2022, et tenter d’y faire quelque chose. « Avec l’équipe qu’on a, il n’y a pas d’excuses. On doit être en playoffs et y faire quelque chose de solide », termine le partenaire de jeu de Brandon Ingram.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 34 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 34 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 ☆ NOP 62 34 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NOP 61 34 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOP 55 34 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NOP 45 34 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOP 64 33 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NOP 18 33 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.