Les Bulls ne gardent que le positif de cette première année de transition

« Vous êtes coincé dans la médiocrité […] Je suis confus sur le fait que vous pensiez que ce plan va marcher alors qu’il n’y a pas de plan. » La question frontale du journaliste fait tout sauf sortir de ses gonds Arturas Karnisovas. Car évidemment que le vice-président des Bulls a un plan…

« Je pense qu’il y a un plan. On va toujours chercher à améliorer cet effectif en ajoutant un joueur ou un joueur de haut niveau. En même temps, je ne fixe aucune limite à cet effectif, ni dans la façon dont Coby (White) a joué, ni dans la façon dont Josh (Giddey) a joué », rétorque le dirigeant en prenant des pincettes.

Un moyen pour lui de se raccrocher à la solide fin de saison signée par les deux jeunes joueurs en question, après une série de décisions susceptibles de leur permettre de briller. Après le All-Star Game, Coby White, à qui il reste une année de contrat, a cartonné avec 24.5 points de moyenne, tandis que son compagnon à l’arrière, « free agent protégé » cet été, s’est rapproché du triple-double de moyenne (21 points, 11 rebonds et 9 passes de moyenne).

Surtout, Chicago a terminé la saison régulière sur une note des plus enthousiasmantes avec 15 victoires sur les 20 derniers matchs. Une dynamique qui s’est toutefois fracassée sur ce play-in lourdement perdu à domicile face au Heat. Alors non, selon le dirigeant, l’équipe n’est pas au niveau où la direction souhaiterait la voir.

Des jeunes avec expérience

Pour autant, « c’est difficile de gagner des matchs dans cette ligue, et finir à 15 victoires pour 5 défaites. Ce n’est pas un tour d’honneur, mais il y a des points positifs. On doit continuer à construire autour de ce groupe en ajoutant un autre joueur via la ‘lottery’, puis en se tournant sur la ‘free agency’ pour ajouter un autre élément », se projette le vice-président.

Ces ajouts se feront après un virage pris par la franchise ces derniers mois. Les Bulls ont mis fin à l’association non-concluante entre DeMar DeRozan et Zach LaVine, envoyés tous les deux à Sacramento.

Une stratégie derrière laquelle se cachaient « quatre objectifs » : définir un style de jeu davantage porté sur le tir, retenir des picks pour la Draft 2025, minimiser la période de transition en cherchant des « jeunes joueurs avec expérience » et enfin se focaliser sur le développement interne.

Résultat : le dirigeant, dont la formation n’a connu qu’une apparition en playoffs depuis son arrivée il y a cinq ans, réclame aux fans de la « patience. Parce que nous sommes dans la première année de cette transition. Je pense que la façon avec laquelle on a terminé la saison montre des promesses. »

Tout l’enjeu étant de savoir quand le stade des promesses sera dépassé, alors que le vice-président vise de la souplesse financière pour l’été 2026. Arturas Karnisovas dit par ailleurs avoir une « très bonne relation » avec ses employeurs, le propriétaire Jerry Reinsdorf, et le président, Michael Reinsdorf. Et n’avoir eu aucun contact avec les Nuggets, où il était en poste précédemment, qui viennent de remercier Mike Malone et Calvin Booth.