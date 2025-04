Luka Doncic et Rudy Gobert, les retrouvailles…

C’était il y a quasiment un an… En finale de la conférence Ouest. Luka Doncic crucifiait les Wolves avec un énorme shoot sur la tête de Rudy Gobert. C’était dans le Game 2 de la série entre Minnesota et Dallas, et les Mavericks fonceront vers les Finals.

Onze mois plus tard, tout a changé puisque Luka Doncic a débarqué aux Lakers, mais il serait ravi de se retrouver dans la même position face à Rudy Gobert. « Depuis que je suis arrivé en NBA, j’aime jouer le pick-and-roll, et j’aime qu’on place un pivot sur moi » explique le Slovène.

Pour JJ Redick, c’est d’autant plus motivant pour Luka Doncic qu’il se retrouve face au quadruple meilleur défenseur en titre. « Luka pense que personne au monde ne peut défendre sur lui. Je pense qu’il prend tout ça au sérieux, surtout ce duel ».

Une action parmi des centaines…

Revenu à son meilleur niveau, Rudy Gobert sait qu’il aura les yeux braqués sur lui sur chaque situation de un-contre-un face à Luka Doncic. Il sait que tout le monde a en tête ce « game winner » du Game 2 de la saison passée.

« Je sais que les gens l’ont vu des milliers de fois. Mais moi aussi… » répond le Français. « Mais, ce n’est qu’un extrait parmi beaucoup d’autres séquences défensives. C’est pour ça que je sais que beaucoup de gens n’aiment pas les statistiques, mais sur une longue période, les chiffres en disent plus que l’œil nu. »

Sur une série de playoffs, et face à une formation plus « small ball », Rudy Gobert sait qu’il aura un rôle essentiel, mais il sait aussi qu’il ne pourra pas être parfait.

« Ce sera à nous d’être cohérents dans notre approche… Il est très probable que je me fasse passer. Très probable que des gars mettent des tirs difficiles sur moi, et peut-être que je me fasse dunker dessus. Tout ça peut arriver, mais voyons ce qui se passe sur des centaines et des centaines de possessions. »