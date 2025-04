Will Riley accompagne son coéquipier Kasparas Jakucionis à la Draft

Les inscriptions à la Draft 2025 se poursuivent et après Kasparas Jakucionis, c’est Will Riley qui quitte Illinois.

L’arrière/ailier canadien (2m03, 19 ans), élu meilleur 6e homme de la conférence Big Ten avec 12.6 points, 4.1 rebonds et 2.2 passes décisives de moyenne, est ainsi annoncé à la 15e place par ESPN, et son potentiel peut faire de lui un « lottery pick », son profil d’ailier long et polyvalent étant particulièrement prisé dans la Grande Ligue.

« J’aime étudier Shai Gilgeous-Alexander et Kevin Durant, des joueurs qui ont un gabarit similaire au mien » explique-t-il. « J’observe la façon dont ils arrivent à se placer et à créer des ouvertures. Ce sont des gars qu’on ne peut pas arrêter. J’aspire à leur ressembler, mais aussi à me ressembler moi-même car j’ai un jeu unique ».

Un jeu unique qu’il faut encore développer. Pour l’instant, Will Riley ressemble surtout à un projet à long terme, et il sait qu’il doit prendre du muscle pour ne pas subir les duels lors de son arrivée en NBA.

« Je suis très déterminé à travailler sur mon corps au cours des prochains mois », explique-t-il ainsi, alors qu’il pèse actuellement 88 kilos. « Je vais m’attacher à mettre les bonnes choses dans mon corps. Je vais devenir plus fort, consommer beaucoup de calories, améliorer mes appuis pour être plus solide. J’ai grandi tard, donc les gens n’ont pas encore vu à quel point je suis un bon athlète. Je viens du saut en hauteur et de l’athlétisme. »