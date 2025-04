Kasparas Jakucionis se présente à la Draft

Un nouveau nom s’ajoute à la liste des joueurs inscrits à la Draft 2025 (25-26 juin), puisque Kasparas Jakucionis a déclaré chez ESPN qu’il allait faire le grand saut, après avoir passé une année à Illinois (pour 15.0 points, 5.7 rebonds et 4.7 passes de moyenne).

« Ça a été mon rêve depuis le plus jeune âge, j’ai attendu ce moment pendant longtemps » a confié celui dont le cursus s’est achevé sur une élimination contre Kentucky au second tour, lors de la March Madness. « Dire au revoir à Illinois sera la partie la plus difficile, car j’ai noué des amitiés et construit de vraies relations avec les joueurs, les entraîneurs, le personnel et tant d’autres… Désormais, mon objectif est de travailler aussi dur que possible et de devenir la meilleure version de moi-même. »

Attendu dans le Top 10 de la prochaine Draft par plusieurs sites spécialisés, dont ESPN, Kasparas Jakucionis avait surpris du monde il y a un an, en choisissant de quitter Barcelone, où il était devenu professionnel dès l’âge de 16 ans, afin de rejoindre les États-Unis à tout juste 18 ans.

Luka Doncic comme modèle

« Je voulais me rapprocher du basket américain » s’est justifié le longiligne meneur lituanien (1m98 pour 91kg). « L’aspect académique est quelque chose de très important pour ma famille comme pour moi. Puis, ça aide pour la NBA bien sûr… Le niveau est extrêmement élevé à l’université, chaque match compte, chaque détail compte, on y affronte les meilleurs jeunes du monde… Les installations à Illinois sont aussi incroyables. […] Ce sont les meilleures conditions du monde. J’ai beaucoup grandi en tant que joueur et en tant que personne. […] Je suis heureux d’avoir choisi cette voie et d’avoir fait partie du programme d’Illinois. Et je dirais à n’importe quel jeune européen que, tant qu’il n’a pas peur et qu’il veut devenir plus fort, il devrait emprunter cette voie. »

À quelques semaines de son 19e anniversaire, Kasparas Jakucionis est notamment réputé pour ses talents de créateur, où son QI basket, sa vision du jeu et sa maîtrise du « pick-and-roll » en font l’un des joueurs les plus intelligents et altruistes de sa cuvée. À la manière de plusieurs autres Européens plutôt célèbres…

« Luka Doncic est le joueur que j’étudie le plus, surtout pour la manière dont il lit le jeu » reconnaît l’intéressé, sacré champion d’Europe U16 avec la Lituanie en 2022 et présent au Hoop Summit 2024. « Je regarde bien sûr la NBA, la façon dont les arrières attaquent, les ajustements défensifs et les lectures sur pick-and-roll, mais je regarde également l’Euroligue et le championnat espagnol, en essayant de suivre mes anciens coéquipiers à Barcelone. Pour la passe, j’aime aussi étudier Nick Calathes et Kostas Sloukas. Le niveau de QI basket en Euroligue est incroyable. »