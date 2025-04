Vainqueurs à Portland, les Warriors gardent la main sur la 6e place

Malgré une rotation décimée, les longs segments de Toumani Camara (10 points), Donovan Clingan (14 points, 15 rebonds) et Mathisse Thybulle (11 points) gênent les Warriors en ce début de mach (16-10). Il faut l’entrée de Buddy Hield (16 points) et son 3/5 à 3-points pour permettre à Golden State de finir le quart-temps sur un 16-4 (26-20).

Alors que Stephen Curry (14 points, 5 rebonds, 5 passes) rejoint momentanément les vestiaires et en ressort avec un gros bandage sur son pouce droit, les Warriors enchainent. Leur défense met les Blazers sous l’éteignoir, avec seulement 17 points en deuxième période, et trois nouveaux tirs primés de la paire Curry – Hield mettent les Dubs à +13 à la pause (50-37).

Les joueurs de Steve Kerr tuent alors le match dès le retour des vestiaires. Bien lancé par Moses Moody et Jimmy Butler (24 points, 7 passes, 5 rebonds, 2 interceptions), ils infligent un 17-5 à Portland pour prendre 25 points d’avance (67-42). Jabari Walker (19 points, 6 rebonds) et les Blazers tentent alors de réagir mais Golden State ne flanche pas. Buddy Hield atteint la barre des 200 tirs à 3-points pour la 7e fois en carrière, et les Warriors filent vers une victoire tranquille.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Plus de peur que de mal pour Stephen Curry ? La star des Warriors a rejoint le vestiaire en fin de premier quart temps après avoir pris un coup sur son pouce droit. Curry a joué les trois quarts de la saison avec un pouce douloureux et il a semble-t-il réveillé ou aggravé sa blessure contre les Blazers. Le meneur est tout de même revenu en jeu. Il a terminé avec 14 points à 6/14 aux tirs. Reste à savoir comment son pouce réagira avant le match capital de dimanche contre les Clippers.

– Du temps de jeu pour les Français de Portland. Pour cet avant-dernier match de la saison et avec de nombreux joueurs sur le flanc, Rayan Rupert et Sidy Cissoko ont respectivement joué 24 et 23 minutes. Rayan Rupert s’est mis en valeur, marquant 15 points à 5/10 aux tirs, alors que Sidy Cissoko a montré toute sa polyvalence avec 3 points, 8 rebonds, 5 passes décisives, mais aussi 6 ballons perdus. Les deux Français espèrent rester du côté de l’Oregon la saison prochaine.

– Un match pour éviter le play-in. Après la défaite de Memphis à Denver et la victoire de Minnesota contre Brooklyn, les Warriors sont assurés de terminer au minimum septième de la conférence Ouest, synonyme d’avantage du terrain dans un éventuel match de play-in contre les Grizzlies. Cela dit, Golden State a son destin entre les mains. S’ils battent les Clippers dimanche lors du dernier match de la saison régulière, ils termineront sixième. S’ils perdent et que Minnesota gagne face au Jazz, ce qui est plus que probable, ce seront les Wolves qui éviteront le play-in. Plus haut, les Lakers se sont assurés la troisième place et les Nuggets devraient rester quatrième s’ils gagnent à Houston dimanche, avec de nombreux Rockets au repos.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.