Jarrett Allen a dû se sentir un peu seul au coup d’envoi du match à Indiana. Le pivot était le seul titulaire habituel des Cavaliers en tenue, entre les petits pépins des uns (Donovan Mitchell, Darius Garland, Max Strus) et le repos laissé aux autres (Evan Mobley). Il n’a toutefois joué qu’en première période, et cette revue d’effectif choisie par Kenny Atkinson a presque été une réussite sur toute la ligne. Cleveland a mené pendant une large partie de la rencontre, avant de s’incliner de deux petits points chez les Pacers.

Avec la première place de la Conférence Est déjà en poche, l’occasion était belle de laisser les joueurs majeurs au frais, tout en donnant la possibilité aux habituels remplaçants de se mettre en valeur.

« C’est le signe d’un bon groupe » s’est félicité l’entraîneur de Cleveland. « Je l’ai dit toute la saison, nous avons un effectif de 18 joueurs. Et c’est pour cela que je me sens confiant quand j’aborde ce genre de matchs, quand je sais qu’on va beaucoup faire jouer notre banc ou nos jeunes joueurs. On s’est donné une possibilité de l’emporter. Je suis vraiment fier des gars qui ont débuté. C’est dommage que l’on n’ait pas pu finir ce match. »

Pas de réduction de la rotation à attendre en playoffs

Les Cavaliers auraient pu accrocher la prolongation si le rookie Jaylon Tyson avait réussi son shoot à mi-distance à la sirène. La performance est déjà significative contre une des équipes les plus en forme de la ligue, qui, elle, évoluait bien au complet. « Vous savez ce que j’ai aimé de Jaylon et de Craig Porter Jr ? Il n’y avait aucune peur en eux, ils ne se cachaient pas du ballon, ils ont pris leurs tirs » a encouragé Kenny Atkinson en conférence de presse. « Est-ce qu’ils ont fait des erreurs ? Absolument. Mais je leur ai dit tout le match, continuez de faire des erreurs, continuez d’être agressif. »

Cet échec et le résultat final, le technicien des Cavaliers les relativise très largement. Car la prestation de ses joueurs est aussi un message envoyé à un potentiel adversaire en phase finale, alors que les Pacers ont verrouillé leur place dans le Top 4 de l’Est, et qu’ils pourraient virtuellement affronter Cleveland en demi-finale de conférence.

« Il y a des ‘victoires morales’, celle-ci en est une. J’ai vraiment aimé comment nous nous sommes battus ce soir, comment nous avons défendus. C’est une équipe que l’on pourrait affronter en playoffs donc ils savent maintenant qu’on a un effectif profond. »

De’Andre Hunter et Ty Jerome ont notamment profité de l’occasion pour se muer en leaders offensifs avec 47 points à deux, et un impact évident sur le jeu des Cavs (respectivement +18 et +13 au +/-).

Car si la tendance en playoffs est aux rotations réduites et aux temps de jeu réservés aux habituels titulaires, Kenny Atkinson persiste et signe : il ne compte pas changer son utilisation du banc. « Ce soir, Ty a confirmé qu’il va être un contributeur important en playoffs » a-t-il insisté. « C’était volontaire de donner le ballon à Ty face à Andrew Nembhard parce que nous savons que nous pouvons jouer cette équipe en playoffs, alors ce duel voudra dire quelque chose. J’ai le sentiment que notre groupe est prêt, et pas seulement du premier au huitième joueur de la rotation, mais du premier au quinzième. »

Exclu, même sans enjeu, et sans regrets

Et l’ancien coach des Nets a joint les gestes à la parole au-delà de donner des minutes. Pour un match sur le papier sans grand enjeu, au moins comptable, Kenny Atkinson est allé jusqu’à sortir de ses gonds suite à une faute oubliée sur Tristan Thompson et e faire expulser en fin de troisième quart-temps.

« Je ne regrette pas d’avoir été expulsé » a-t-il réagi, sûr de son fait. « On parle de Tristan Thompson, cela fait 14 ans qu’il est dans la ligue. Et pour être honnête, cela aurait pu être n’importe qui. Il a été poussé dans le dos, une faute aussi flagrante que celle-là… Les arbitres font un travail phénoménal et ils peuvent rater des coups de sifflet. Mais j’ai senti que c’était un moment où vous ne deviez pas vous laisser faire, où je devais prendre la défense de Tristan. Donc je prendrai ces fautes techniques chaque jour de la semaine s’il le faut. »

Pour sa superstar, comme pour son vétéran qui se contente de bouts de match.