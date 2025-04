Les Pacers savourent leur 4e place à l’Est

« Ce n’est pas une finalité, c’est un outil. » L’outil auquel Rick Carlisle fait référence n’est autre que l’avantage du terrain au premier tour des playoffs. Un ticket obtenu en verrouillant la 4e place à l’Est après la victoire obtenue la nuit passée face aux Cavs.

« C’est une belle réussite, donc félicitations aux gars et aussi à nos fans. Ils ont joué un rôle important dans tout ça. Plus on approche du but, plus on parlera au groupe de l’état d’esprit à adopter. Quand tu es l’équipe qui reçoit en playoffs, tu dois aborder les choses différemment. C’est un défi qu’on a hâte de relever », poursuit le coach.

L’an dernier, son équipe n’avait pas disposé de cet avantage pour son premier tour disputé face aux Bucks, formation que les Pacers sont susceptibles d’affronter à nouveau dans quelques jours. Pour mémoire, ils avaient remporté leurs trois matchs à domicile dans cette série, dont le Game 6 qualificatif. Scénario similaire au second tour face aux Knicks, avec encore trois matchs gagnés chez eux, avant une victoire finale dans le Game 7 à New York.

Cette saison, l’équipe d’Indiana s’est posée comme l’une des places fortes à l’Est à domicile. Avec 29 victoires pour 10 défaites, un bilan amélioré par rapport à un an plus tôt (26 victoires – 15 défaites), les Pacers disposent du deuxième meilleur bilan dans leur antre, derrière les Cavs (34 victoires – 6 défaites).

Le cap des 50 victoires

Pour les Pacers, il s’agit du meilleur bilan en la matière depuis la saison 2013/14, avec 35 victoires obtenues au sein du Gainbridge Fieldhouse (meilleur bilan de la ligue à l’époque). L’équipe dirigée par Rick Carlisle n’avait d’ailleurs plus atteint le Top 4 de sa conférence depuis cette saison-là. Et pour la première fois depuis cette année-là, les Pacers pourraient également atteindre la barre des 50 victoires.

Un quota d’autant plus remarquable que les finalistes de conférence en titre ont eu beaucoup de mal à démarrer leur exercice : seulement 9 victoires sur leurs 23 premiers matchs. Il leur a fallu attendre la mi-saison pour basculer durablement dans le positif.

« Je suis vraiment fier de notre groupe et de la façon dont on a réussi à changer le cours de notre saison. C’est quelque chose d’important pour nous. On ne prend pas ça à la légère. On sait qu’on n’a jamais été dans cette situation. Avoir l’avantage du terrain en playoffs, c’est un tout autre type de responsabilité, il faut qu’on soit prêts », prévient Tyrese Haliburton.

« C’est l’un des meilleurs endroits pour jouer en playoffs. L’ambiance, l’atmosphère… La ville dégage une énergie différente. J’ai hâte de lancer les hostilités ici », termine Myles Turner qui, dans sa 10e saison dans la ligue, va démarrer pour la première une campagne de playoffs à domicile.