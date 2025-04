À Dallas, le retour de Luka Doncic s’annonce bizarre…

« Hvala za vse ». C’est ce qui va être écrit sur des t-shirts que les Mavericks vont distribuer ce soir, lors de la réception des Lakers à l’American Airlines Center. Traduction : « Merci pour tout » en slovène.

Plus de deux mois après son transfert retentissant, le fils prodige revient dans le Texas pour un match qui s’annonce à la fois épique et bizarre. Car les fans des Mavericks vont sans doute en profiter pour exprimer leur amour à leur ancien leader… tout en s’en servant pour s’en prendre à leurs dirigeants, Nico Harrison en tête.

Le camp Doncic bloque des initiatives

ESPN explique ainsi qu’une vidéo hommage est prévue, mais le camp de Luka Doncic a bloqué tous les partenariats imaginés par les Mavericks pour le match, avec différentes compagnies qui sponsorisent le Slovène. C’est ainsi que les t-shirts ne pourront pas afficher son nom, puisqu’il ne souhaite pas que son ancien club l’utilise…

Dans le Texas, le transfert de l’ancien héros local n’a pas fini de produire ses effets, surtout que la saison des Mavericks a viré à la catastrophe avec la blessure d’Anthony Davis puis de Kyrie Irving.

Malgré l’insistance de Nico Harrison et du propriétaire, Patrick Dumont, sur l’importance d’avoirs des « bosseurs » et les messages plus ou moins subtils sur l’état de forme de Luka Doncic, les fans de Dallas n’ont toujours pas compris le transfert. Même chose pour l’ancienne légende locale, Dirk Nowitzki, ou encore Mark Cuban.

Des centaines de millions de dollars perdus ?

« Nous avons toujours eu Dirk ou Luka pour nous donner énormément de joie et de plaisir », explique Jeremy Williams, un fan de longue date. « Je suis passé par toutes les étapes du deuil. Je suis passé par le choc, la colère et le déni, comme tout le monde. Je pense que je suis encore dans le déni ».

Du côté des dirigeants, les effets sont aussi énormes. À terme, le transfert va peut-être faire perdre des centaines de millions de dollars à la franchise…

Rien que cette saison, la baisse d’affluence, la diminution de la vente des produits dérivés et la perte de sponsors a déjà coûté des dizaines de millions de dollars au club. Sans compter que pour calmer les fans, les Mavericks ont remboursé ceux, très nombreux, qui ont annulé leur abonnement à l’année dans la foulée du transfert.

À Dallas, on espère sans doute que ce match permettra finalement de tourner la page, en espérant des jours meilleurs l’an prochain. Même si les effets du transfert n’ont pas fini de se faire sentir.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 ☆ DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 ☆ DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 ☆ DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 ☆ DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 ☆ DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 48 35 44.2 35.7 79.3 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 27.6 2024-25 * LAL 26 35 42.2 36.0 81.0 0.9 7.2 8.1 7.6 2.4 1.5 3.7 0.5 27.1 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.