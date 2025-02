Le propriétaire des Mavs ne veut que des joueurs qui bossent dur…

L’onde de choc du transfert de Luka Doncic vers les Lakers n’a toujours pas fini de produire ses effets. Et après le GM Nico Harrison, c’est Patrick Dumont, le propriétaire exécutif du club, qui a dû monter au créneau pour défendre l’échange… en balayant notamment l’idée selon laquelle le « trade » a pour but de faire déménager la franchise.

« Nous avons acheter les Dallas Mavericks, nous les gardons à Dallas » assure-t-il. « Nous sommes attachés à Dallas et à nos fans en tant que Dallas Mavericks, et c’est là que l’équipe restera. Ce n’est pas remis en question ».

La théorie semble ainsi assez farfelue : la famille Adelson, qui a fait notamment fortune dans les casinos de Las Vegas et a racheté les Mavericks à Mark Cuban, voudrait ainsi construire la nouvelle salle du club dans un casino. Sauf que les lois du Texas dans le domaine sont restrictives. Certains ont donc imaginé que le départ de Luka Doncic serait un levier, afin de torpiller la franchise pour faire pression sur les politiques locaux…

« Les Dallas Mavericks sont l’équipe que nous avons achetée. Nous avions la possibilité d’acheter d’autres équipes dans le passé, mais Dallas était la ville dans laquelle nous voulions être, et c’est là que le club sera »

« Je ne sais pas d’où ça sort » répond ainsi Patrick Dumont sur cette théorie. « J’apprécie que des gens posent la question. Notre famille vit effectivement à Las Vegas, mais nous avons des investissements dans le monde entier. Les Dallas Mavericks sont l’équipe que nous avons achetée. Nous avions la possibilité d’acheter d’autres équipes dans le passé, mais Dallas était la ville dans laquelle nous voulions être, et c’est là que le club sera. »

Sauf que si certains se mettent à imaginer des théories du complot, c’est d’abord parce que l’échange semble inexplicable pour les fans locaux, et qu’ils cherchent d’autres explications.

Mais pour le propriétaire, il n’y a pas besoin de ça pour trouver du sens au transfert de Luka Doncic.

« Si vous pensez à tous les grands joueurs de la ligue, ceux avec lesquels nous avons tous grandi, les Jordan, Bird, Kobe, Shaq, ils bossaient tous très, très dur tous les jours, dans le but de gagner » continue Patrick Dumont, oubliant visiblement que Shaquille O’Neal n’était pas vraiment un modèle de travail. « Si vous ne le faites pas, ça ne marche pas. Et si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas faire partie des Dallas Mavericks. Ce n’est pas ce que nous sommes. Je suis inflexible sur ce point. Toute l’organisation le sait. C’est ainsi que je fonctionne en dehors du basket. C’est la seule façon d’être compétitif et de gagner. Si vous voulez prendre des vacances, faites-le ailleurs ».

Luka Doncic, qui a pourtant tout gagné en Europe avec le Real Madrid mais aussi la Slovénie, avant d’emmener les Mavericks jusqu’en Finals il y a quelques mois, ne serait donc pas vraiment un bosseur ? C’est plus ou moins déjà ce qu’avait sous-entendu le GM Nico Harrison pour justifier le transfert du Slovène vers les Lakers.

« Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte lorsque l’on décide de la composition de l’équipe. La culture est très importante. C’est ce sur quoi nous nous concentrons » conclut ainsi Patrick Dumont.