De retour de suspension, Bobby Portis déjà sur de bons rails

« ‘Spin move’… Bobby est de retour ! Bon retour BP ! », s’enthousiasme la commentatrice locale en voyant Bobby Portis convertir son « hook » devant Naz Reid. Il s’agissait du premier panier inscrit par l’intérieur des Bucks depuis le 12 février, face à la même équipe des Wolves.

Après ses 25 matchs de suspension purgés pour avoir confondu le Toradol avec le Tramadol, le 6e homme attitré de l’équipe a effectué son retour contre l’équipe du Minnesota. « J’ai pensé que Bobby allait sortir pour six fautes après trois minutes ce soir ! », sourit Doc Rivers en suggérant que le niveau d’excitation et d’engagement de son joueur étaient très élevés pour ce retour.

Son intérieur, qui a joué 29 minutes (pour deux fautes), l’a pourtant surpris dans sa réaction quand les esprits ont chauffé en fin de rencontre entre Kevin Porter Jr. et Rudy Gobert. Bobby Portis s’est rapproché du Français pour apaiser les choses et a lâché en direction du banc : « On doit calmer Scoot (Porter Jr.) ! » « Quand j’ai entendu ça, je savais que les choses allaient bien se passer ! C’est quelque chose de nouveau », poursuit Doc Rivers.

Exemplaire dans le jeu, son intérieur a terminé avec 18 points (7/15) et 10 rebonds. Avec quelques gestes décisifs, dont un panier à 3-points dans le corner, dans le comeback furieux de son équipe, menée de 24 points à l’entame du dernier quart-temps. Sans oublier des moments à haranguer une foule acquise, qui le compte parmi ses favoris.

« C’est quelqu’un qui sait comment gagner des matchs. Tu peux toujours compter sur lui pour faire de grosses actions dans les moments décisifs, pour réaliser des stops importants, prendre des rebonds. Et son énergie aide vraiment l’équipe », décrit Giannis Antetokounmpo. « On a récupéré notre gars. Bobby, il nous a redonné de la vie », complète Kevin Porter Jr., l’autre catalyseur de ce retour.

Une période difficile en marge des parquets

Ce match marquait la fin d’une période difficile pour l’intérieur. Outre sa suspension, il a dû surmonter plusieurs épreuves hors terrain (mort de sa grand-mère, cambriolage…). « Parfois, les choses arrivent si vite que tu dois être capable de t’adapter. Après dix ans dans la ligue, une décennie, chaque année te met à l’épreuve d’une manière différente. Chaque match, chaque saison te teste d’une manière différente », témoigne Bobby Portis.

Il ajoute : « Tu encaisses les coups. Tu vas te retrouver à terre. […] Des gens vont dire que tu n’es pas bon, que tu ne peux pas sauter, défendre… Ça n’a pas d’importance. Tu encaisses et tu te relèves. C’est ce que je fais à chaque fois. » Cette fois-ci a peut-être été plus compliquée que les autres. Son coach estime que c’était dans la nature humaine pour lui de se sentir en colère avec cette suspension, car « on a l’impression d’être étiqueté comme un tricheur alors qu’on sait qu’on n’a pas triché ».

Selon Doc Rivers, il lui a ainsi fallu « quelques bonnes semaines » pour surmonter ça : « Il faisait le job, mais son esprit n’était pas celui de Bobby. Et je ne sais pas quand cela a changé, mais ça a définitivement changé. Les entraînements l’ont vraiment aidé. Aussi fou que cela puisse paraître, les parties de cartes dans l’avion l’ont aidé. Peut-être qu’il gagnait. Peut-être que les gars le laissaient gagner, qui sait ? Mais je pense que tout ça l’a aidé. Parfois, il faut une famille pour traverser les épreuves. »

L’intérieur remercie ainsi le soutien reçu de la part de sa franchise qui ne l’a jamais lâché. « Parfois, quand tu es suspendu, tu n’as pas l’impression de faire partie de l’équipe. Mais il n’y a pas un jour où j’ai été suspendu où je n’ai pas eu l’impression de faire partie de l’équipe. Je ne pouvais juste pas jouer », termine-t-il.

Bobby Portis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 CHI 62 18 42.7 30.8 72.7 2.0 3.5 5.4 0.8 1.6 0.4 0.9 0.4 7.0 2016-17 CHI 64 16 48.8 33.3 66.1 1.2 3.5 4.6 0.5 1.5 0.2 0.6 0.2 6.8 2017-18 CHI 73 23 47.1 35.9 76.9 2.2 4.6 6.8 1.7 1.8 0.7 1.4 0.3 13.2 2018-19 * All Teams 50 26 44.4 39.3 79.4 2.2 5.9 8.1 1.4 2.9 0.7 1.5 0.4 14.2 2018-19 * WAS 28 27 44.0 40.3 80.9 2.2 6.4 8.6 1.5 3.0 0.9 1.6 0.4 14.3 2018-19 * CHI 22 24 45.0 37.5 78.0 2.1 5.2 7.3 1.3 2.8 0.5 1.3 0.4 14.1 2019-20 NYK 66 21 45.0 35.8 76.3 1.2 3.9 5.1 1.5 1.7 0.5 1.1 0.3 10.1 2020-21 MIL 66 21 52.3 47.1 74.0 1.9 5.2 7.1 1.1 1.7 0.8 0.8 0.4 11.4 2021-22 MIL 72 28 47.9 39.3 75.2 2.5 6.6 9.1 1.2 2.4 0.7 1.2 0.7 14.6 2022-23 MIL 70 26 49.6 37.0 76.8 2.2 7.4 9.6 1.5 1.6 0.4 1.2 0.2 14.1 2023-24 MIL 82 25 50.8 40.7 79.0 1.7 5.7 7.4 1.3 2.3 0.8 1.1 0.4 13.8 2024-25 MIL 47 25 46.3 36.3 82.6 1.8 6.5 8.4 2.2 1.9 0.7 1.2 0.6 13.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.