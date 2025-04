Sept défaites de suite et autant d’orteils en vacances pour les Suns

Avec le calendrier le plus difficile sur les dix derniers matchs et la blessure de Kevin Durant, on se doutait que la fin de saison des Suns allait être périlleuse… et ça n’a pas raté.

Alors que Phoenix pouvait toujours espérer accrocher le « play-in », les hommes de Mike Budenholzer enchaînent les gros revers, à l’image de la dernière défaite en date face aux Warriors (133-95).

« Nous n’avons aucune excuse », affirmait Mike Budenholzer après la défaite. « Nous n’avons pas bien joué, à l’inverse de Golden State. On n’arrive pas à gagner un match alors que nous en avons besoin… »

Une équipe à la dérive

Au-delà même des défaites qui s’accumulent, le groupe ne semble carrément plus motivé à l’idée d’accrocher ce fameux « play-in ». Si Mike Budenholzer dit que son équipe n’a pas encore tiré un trait sur la saison, ce n’est clairement pas le message renvoyé par son vestiaire, comme le confirme Bradley Beal : « Bien sûr que c’est embarrassant. Personne n’aime perdre, mais si c’est pour en plus perdre de 30 ou 40 points, autant ne pas venir. »

De son côté, Devin Booker souligne que cette équipe de Phoenix n’a pas les habitudes d’une équipe qui a de hautes ambitions : « Je ne peux pas les lister » répond-il sur les raisons de l’échec des Suns. « Elles ont toutes leur propre valeur. Nous n’avons tout simplement pas les habitudes nécessaires pour gagner. »

Les Suns ne sont toutefois pas mathématiquement en vacances. S’ils remportent leurs trois derniers matchs et que les Mavericks s’inclinent de leur côté trois fois, ils peuvent encore leur prendre la 10e place. Mais étant donné le niveau de jeu affiché par Phoenix depuis quelques jours, ce scénario semble totalement irréaliste.

Et ça devrait donc être la fin d’une saison ratée dans l’Arizona… avant la grande explosion de l’été ?