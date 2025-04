Les Bucks dans la zone complète

Jaden McDaniels pensait bien faire en cherchant Julius Randle poste haut. Le souci est que Kevin Porter Jr. a surgi pour couper la ligne de passe, intercepté le cuir et relancé le jeu dans l’autre sens. Là, le remplaçant trouvait Giannis Antetokounmpo en transition, qui trouvait à son tour AJ Green dans le corner : banco. Explosion du Fiserv Forum, les Bucks venaient d’égaliser.

Cette séquence à un peu moins de quatre minutes de la fin de la rencontre face aux Wolves en dit beaucoup sur le quatrième quart-temps signé par les locaux. Et subi par les visiteurs qui menaient pourtant de 24 points à dix minutes du terme. L’explication à cet effondrement ?

« C’est lié à la zone. On a raté quelques bons tirs au départ. Ensuite, on a perdu des ballons qui leur ont permis d’avoir de bonnes opportunités de l’autre côté. Puis on a simplement stagné. On n’a pas fait circuler le ballon, on a trop analysé. Et ensuite, perte de balle sur perte de balle, sur perte de balle », regrette Chris Finch.

Bloquer l’accès à la raquette

Les Bucks ont fait le choix d’avoir recours à cette défense après avoir beaucoup souffert dans le troisième quart-temps des nombreux paniers à 3-points de Donte DiVincenzo notamment. Paniers générés le plus souvent par des pénétrations, suivies par des ballons ressortis.

« La zone les a ralentis et les a obligés à faire confiance à leur jeu en périphérie. Je ne connais pas leur pourcentage à 3-points, mais on voulait les empêcher d’aller dans la raquette. Ils nous mettaient en difficulté et obtenaient beaucoup de points à l’intérieur. On voulait faire cet ajustement en seconde période », rapporte Kevin Porter Jr, l’un des principaux protagonistes du retour des Bucks.

« La zone est quelque chose d’incroyable. Tu fais deux stops défensifs, puis un 3e et un 4e… Puis ça commence à devenir un peu mental. C’est vraiment le cas. On ne savait pas qu’on allait faire ça, mais on a regardé les chiffres et on s’est dit qu’on pouvait jouer la zone face à cette équipe, avec les cinq qu’ils ont sur le parquet », complète Doc Rivers.

L’entraîneur a adoré entendre ses hommes, sur le banc, compter l’enchaînement des stops défensifs. Ils ont été nombreux : les Wolves n’ont pas inscrit un panier dans le jeu pendant… neuf minutes (trois lancers-francs seulement), et ont ainsi subi un terrifiant 34-3 au score.

Un seul titulaire pour finir

« C’est agréable, je ne vais pas mentir (sourire satisfait). Mais sur le moment, on ne réalise pas, parce qu’on se dit : ‘Ok, on a fait quatre stops, ils vont marquer la 5e fois’. Et puis on fait le 5e stop, puis le 6e, le 7e. Et là c’est : ‘Oh oh, quand est-ce qu’ils vont marquer ?’ Et là on peut voir dans leurs yeux qu’ils essaient de forcer les choses. Et c’est là qu’on fait la différence », analyse Giannis.

Ce dernier, auteur d’un nouveau triple-double, a terminé la rencontre en étant exclusivement entouré de joueurs du banc. Le gang des « Jr. », Kevin Porter, Bobby Portis et Gary Trent, ainsi qu’AJ Green ont tous contribué des deux côtés du terrain. « Finir avec quatre remplaçants et un titulaire, c’est assez impressionnant de la part de nos gars », salue Doc Rivers, quand sa vedette grecque, sur cette configuration finale, se demande : « C’est incroyable. C’est déjà arrivé ? »

Ce n’était quasiment jamais arrivé qu’un tel comeback soit réalisé. Selon Sportradar, repris par ESPN, ce final marquait seulement la cinquième fois qu’une équipe remportait un match après avoir été menée d’au moins 24 points dans le quatrième quart-temps depuis 1996-97, année où la NBA a commencé à suivre les données en play-by-play.