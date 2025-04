Les Mavericks rappellent Brandon Williams, leur inattendu joker

Comme Kessler Edwards, Brandon Williams a grandement profité des blessures à Dallas, et comme Kessler Edwards, il se retrouve au chômage forcé depuis une dizaine de jours parce qu’il a atteint le seuil des 50 matches en NBA. C’est la limite imposée par la NBA pour un « two-way contract ».

Les Mavs auraient bien aimé transformer son contrat en bail classique pour lui permettre de continuer de jouer, sauf qu’avec les contraintes budgétaires du nouvel accord collectif, ils ne pouvaient pas le faire avant le 10 avril.

Heureusement, on s’en rapproche et ESPN confirme que Brandon Williams va bien signer un contrat de deux ans.

Un meneur rapide

Comme souvent, ce sera du 1+1 avec une deuxième saison non garantie. À partir de jeudi, l’arrière va donc réintégrer l’effectif des Mavericks, et se préparer à disputer la fin de saison régulière, et le « play-in » face aux Kings.

Luka Doncic transféré, puis Kyrie Irving blessé, Brandon Williams a explosé en mars pour tourner à 16.6 points, 4.5 passes et 3.4 rebonds par match. Sur l’ensemble de la saison, il tourne à 8.3 points de moyenne, et Jason Kidd avait plusieurs fois partagé tout le bien de ce joueur passé par les Blazers il y a trois ans.

« B. Will joue extrêmement bien. Il profite pleinement de son opportunité, » avait déclaré Jason Kidd fin mars. « Dans sa prise de décisions, il fait tout correctement. Il sait utiliser sa vitesse en attaque. C’est quelque chose qu’on n’avait pas jusqu’ici — ce type de vitesse, c’est difficile à défendre. Il peut aller jusqu’au cercle, il peut aussi créer du jeu, et en plus, il peut tirer à 3-points. Encore une fois, il joue extrêmement bien, et au bon moment. »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.