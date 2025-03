Kessler Edwards a atteint son quota de matchs avec les Mavs

Cinquante matchs et puis s’en va. C’est la règle pour tout titulaire d’un « two-way contract ». Kessler Edwards vient d’en faire l’expérience. Face aux Knicks il y a deux jours, l’ailier des Mavs a disputé son 50e et dernier match possible avec la franchise texane.

Il est apparu à 40 reprises, mais était présent sur le banc de Jason Kidd sans jouer lors de dix matchs de plus. Sur l’année, sa production paraît anecdotique (environ 4 points et 3 rebonds de moyenne en 15 minutes) mais son apport a été essentiel ces dernières semaines, au moment où les Texans, à court d’options, devaient mobiliser tous les joueurs disponibles.

« Je pense qu’on devrait tous verser une larme, puis une autre pour lui. Comme le dit (le pivot Dwight Powell), le ‘Kess of Death’ a fait de l’excellent travail pour maintenir la position de pivot », note Spencer Dinwiddie. Oui, car l’ailier de 2m03, du fait d’un poste de pivot dévasté par les blessures (Anthony Davis, Daniel Gafford, Dereck Lively II…) a dû être mobilisé sur le poste 5.

« On peut parler du fait de jouer au poste de pivot. Mais son développement depuis le début de cette année a été solide, jusqu’à ce que ce soit son dernier match avec nous, à moins que nous ne décidions de le re-signer plus tard. Il a fait tout ce qu’on lui a demandé, il s’est amélioré, et il a bien shooté », salue Jason Kidd. Avec un peu moins de 41% de réussite derrière l’arc, son joueur n’a jamais été aussi adroit en carrière.

« Beaucoup d’imprévus »

Titularisé par la force des choses au début du mois, il a tourné jusqu’à 14 points de moyenne en 31 minutes sur cinq rencontres. L’une des séquences les plus intenses dans la carrière du joueur drafté en 44e position en 2021.

« C’est un peu fou, il y a eu beaucoup d’imprévus. Mais aussi beaucoup d’opportunités. Je suis heureux d’avoir pu en profiter et d’avoir pu jouer autant que je l’ai fait. J’ai dû m’adapter en jouant avec de nouveaux joueurs et en essayant de comprendre ce que les entraîneurs et l’équipe attendaient de moi. C’était nouveau », livre le joueur de 24 ans qui dit avoir reçu les conseils de ses intérieurs sur « comment ils faisaient normalement les choses ».

Une expérience unique pour lui à plus d’un titre donc. « Il est venu et a fait tout ce qu’on lui a demandé de faire. Il a joué à l’intérieur, comme arrière, il a shooté à 3-points, il a fait des stops, il a pris des rebonds et il a joué dur pour nous. Respect à Kess. Il est censé être ici (en NBA) et j’espère qu’il aura une autre occasion de montrer son talent », souhaite Naji Marshall.

Kessler Edwards termine : « Je suis simplement reconnaissant d’avoir pu jouer autant et même d’avoir eu l’occasion de terminer des matchs. Je suis reconnaissant pour toutes les expériences que j’ai vécues cette saison. »

Ce n’est peut-être pas fini puisque si les Mavs ne peuvent pas actuellement transformer son « two-way contract » en contrat normal du fait des restrictions imposées par la convention collective, ils pourront le faire à partir du 10 avril. Il ne restera alors plus que deux matchs de saison régulière à disputer, mais peut-être aussi le « play-in ».

Kessler Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 21 48 21 41.2 35.3 84.2 0.9 2.7 3.6 0.6 1.8 0.6 0.9 0.5 5.9 2022-23 * 22 36 11 38.7 30.9 73.3 0.6 1.1 1.7 0.6 1.1 0.4 0.4 0.2 2.8 2022-23 * 22 22 14 43.5 34.9 76.9 0.8 1.4 2.1 1.0 1.7 0.5 0.4 0.2 3.9 2022-23 * 22 14 6 25.0 16.7 50.0 0.4 0.6 1.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 1.1 2023-24 23 54 5 41.5 38.5 55.6 0.2 0.6 0.8 0.3 0.5 0.2 0.1 0.1 1.7 2024-25 24 40 15 49.6 40.7 92.3 0.6 2.3 2.9 1.1 1.6 0.5 0.4 0.5 4.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.