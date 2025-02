Kessler Edwards, l’improbable pivot des Mavericks

Comme d’autres coaches avant lui, Jason Kidd est devenu un expert en bricolage. Cette nuit, face au Heat, c’est l’intégralité de son cinq qui était en civil, et pour débuter au poste de pivot, il avait choisi… Kessler Edwards !

« Sur la feuille de match, ils m’ont mis comme ‘pivot’ ! Je n’y croyais pas, et ça faisait un bail » a-t-il expliqué après la victoire des Mavericks. « J’ai dû jouer à ce poste un petit peu au lycée, mais c’était il y a longtemps. »

Ailier de formation, Kessler Edwards mesure 2m00, et Jason Kidd n’avait pas d’autre choix que d’alterner entre lui et Olivier-Maxence Prosper (2m02) pour tenir tête à l’explosif Kel’el Ware.

« J’ai passé beaucoup de temps en G-League depuis le début de saison, et en tant que « two-way contract », je ne peux pas rêver mieux comme opportunité. Donc j’essaie de tenir le coup pendant que les cadors sont absents, et je suis reconnaissant d’avoir cette chance » pouvait-il ainsi détailler après la rencontre.

Décisif dans le dernier quart-temps

À l’arrivée, Kessler Edwards cumule 15 points et 9 rebonds, et c’est lui, en fin de match, qui va répondre à Tyler Herro pour lancer un 12-0 et renverser le Heat. « C’est un pro, il avait joué l’année dernière contre nous à Sacramento et je pense aussi à Brooklyn », se souvient Jason Kidd. « Son talent n’est pas celui d’un pivot titulaire, mais il fait tout ce que nous lui avons demandé pour jouer pivot. Cela montre le type de personne et de joueur qu’il est. Il ne pense qu’à l’équipe et il a fait un match monstrueux ce soir ».

Alors qu’on leur promettait l’enfer après le transfert de Luka Doncic et la blessure d’Anthony Davis, les Mavericks restent sur quatre victoires en cinq matches, et les seconds couteaux rendent fier leur coach.

« Quand on gagne, les coups et les blessures disparaissent plus vite » rappelle Jason Kidd. « Comme je l’ai dit aux gars : reposez-vous, profitez de la pause, soyez prudents et quand nous reviendrons, il sera temps d’aller de l’avant et de trouver un moyen d’aller chercher la meilleure place possible et de gagner le plus de matches possibles. Parfois, on a besoin d’une pause. Nous en avons besoin, mais nous produisons du bon basket. »