Le manque de coups de sifflet pour Stephen Curry n’est pas un sujet nouveau à Golden State mais, dans la dernière ligne droite des playoffs, c’est un thème qui est revenu sur la table ces derniers jours…

Pour Steve Kerr, les adversaires du « Splash Brother » profitent de l’énorme liberté laissée par les arbitres sur les joueurs loin du ballon pour commettre de nombreuses fautes sur son joueur. Les Rockets en ont encore fait la démonstration la nuit dernière, limitant Stephen Curry à 3 points, en l’agrippant presque continuellement.

« Ils ont fait du bon travail pour faire ce qu’ils ont fait, peu importe comment on l’appelle » pestait ainsi Jimmy Butler sur la défense très agressive des Rockets sur son coéquipier. « Je n’ai jamais vu un joueur subir autant de fautes. C’est incroyable. Le plus dingue, c’est qu’il y est habitué. C’est comme ça depuis le début de sa carrière, et il a réussi à trouver des solutions pour faire avec, ou sans. Mais bon, ça reste compliqué. »

« Je n’attends plus les coups de sifflet. Je ne les cherche pas »

Désormais témoin occulaire constant du phénomène, Jimmy Butler avoue carrément que ça le rend fou.

« Je suis certain que c’est le cas depuis 16 ans. Maintenant, je le vois et ça me rend furieux qu’il se fasse matraquer en permanence » lâchait ainsi l’ailier, très fort de son côté pour récolter les fautes.

« Ça fait 16 ans que je suis dans cette ligue et j’ai tout vu » concluait Stephen Curry. « Je n’attends plus les coups de sifflet. Je ne les cherche pas. J’essaie juste de jouer au basket, de la même façon tous les soirs, en faisant face au défi physique adverse ou peu importe. Si je dois dire quelque chose, je le dis, mais je n’ai pas d’attentes. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 ☆ GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 ☆ GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 ☆ GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 ☆ GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 ☆ GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 ☆ GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 ☆ GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 ☆ GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 ☆ GOS 66 32 44.5 39.7 93.0 0.5 3.8 4.3 6.1 1.4 1.1 2.8 0.4 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.