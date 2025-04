L’humiliation n’était vraiment pas loin pour les Wolves

Après une victoire à l’extérieur, un énorme poster et un panier décisif à 3-pts d’Anthony Edwards, les Wolves auraient eu toutes les raisons du monde d’avoir le sourire dans le vestiaire après la rencontre à Philadelphie. Pourtant, on n’était pas loin de la soupe à la grimace car la prestation fut pauvre, face à une très faible équipe, seulement sauvée par ce court succès.

« Je ne vais pas parler de ce qu’il a manqué. Je vais le faire avec mes coéquipiers et on va trouver. J’espère qu’on aura corrigé ça lors du prochain match et que je pourrais dire qu’on a trouvé la prochaine fois que je vais parler à la presse », a lancé Anthony Edwards.

Sans les dires, les problèmes ont été visibles avec notamment 15 ballons perdus. « On s’est tiré des balles dans le pied sur plusieurs possessions, avec des tirs ratés ou des balles perdues », reconnaît Mike Conley, qui a vu l’équipe se dissiper à cause de la frustration.

Les Wolves piégés par leur confiance

Anthony Edwards, avec ses 37 points, et surtout Rudy Gobert, avec 23 points, 19 rebonds et 3 contres ont, eux, gardé leur concentration, leur énergie pour sauver les meubles.

« On doit avoir plus de joueurs qui jouent avec cette intention », assure Chris Finch. « On a été comme ça toute la saison. C’est décevant. On doit survivre à nos propres erreurs. On a pas mal de joueurs qui n’ont pas été bons dans cette partie et l’énergie a baissé. On a besoin que Edwards et Julius Randle montrent la voie offensivement car notre attaque ne fonctionne pas malheureusement. »

Les Wolves qui ne sont jamais meilleurs que lorsqu’ils sont dos au mur ou méfiants, expliquait Rudy Gobert récemment, auraient-ils pris par dessus la jambe ce match contre l’équipe C des Sixers ?

« Ça donne cette impression », confirme le pivot français. « On doit se battre avec nous-mêmes, peu importe qui on affronte. Ce sont des joueurs NBA, très talentueux et n’importe quel joueur peut marquer 30 points à tout moment. »

Toujours aussi en forme depuis quelques jours, l’ancien du Jazz a été salué. « Rudy a simplement refusé que l’on perde dans des matches comme ça », indique Chris Finch. « Rudy a été énorme au rebond, en prenant des rebonds offensifs pour offrir des possessions supplémentaires », ajoute Mike Conley.