Anthony Edwards et Rudy Gobert sauvent les Wolves à Philadelphie

Rudy Gobert et Anthony Edwards jouent leur meilleur basket, au meilleur moment, et les Wolves peuvent les en remercier ! Cette nuit, face à l’équipe C ou D des Sixers, les deux All-Stars ont dû sortir le très grand jeu pour éviter le pire avec un succès arraché dans les dernières secondes.

Avant cela, le duo Edwards-Gobert avait placé sa formation sur les bons rails. Dès l’entame de match, Edwards déborde Guerschon Yabusele pour signer l’un des dunks de l’année ! De l’autre côté du terrain, Gobert est infranchissable et il joue les rampes de lancement pour développer du jeu rapide. Sauf que les tirs ne rentrent pas, et les Sixers sont au contact (13-13) avec un Yabusele efficace.

Il faut attendre l’entrée de Nickeil Alexander-Walker pour que Minnesota fasse le break. En grande forme également, le Canadien lance un 11-0, tandis que le duo Gobert-Reid bloque l’accès au cercle. En deux minutes et des poussières, l’écart passe à +13 (38-25). Mais les Sixers s’accrochent, et Jared Butler et Lonnie Walker IV combinent bien pour signer un 11-2. A la pause, les Wolves ne mènent que de quatre points (55-51).

Quentin Grimes fait trembler les Wolves

Au retour des vestiaires, Gobert bâche Yabusele, mais les Wolves perdent trop de ballons. Résultat, sur un service de Walker, le dunk de Yabusele donne l’avantage aux Sixers (72-71). S’en suite un long chassé-croisé où Yabusele et Quentin Grimes impressionnent pour répondre à Donte DiVincenzo (83-82).

C’est finalement Anthony Edwards à coup de 3-points, et Rudy Gobert par ses rebonds offensifs, qui remettent les Wolves dans le droit chemin pour reprendre 11 points d’avance à quatre minutes de la fin (101-90).

Mais les Wolves jouent petit bras, et Quentin Grimes plante trois tirs primés d’affilée en deux minutes pour ramener les Sixers à une possession (104-101). Edwards lui répond, et c’est l’arrière All-Star qui plante le tir qui fait respirer tous les Wolves. Collé à la ligne de touche, avec deux défenseurs sur lui, il s’élève au moment où le buzzer de la possession retentit. Il fait mouche pour donner cinq points d’avance (114-109). Derrière, Yabusele loupe son 3-points, et c’est Edwards qui prend le rebond de la gagne.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Et de onze… Onzième revers de suite pour les Sixers, et c’est leur plus longue série de défaites depuis avril 2016 ! Cette nuit, Nick Nurse a dû composer avec 11 absents, dont son « Big Three ».

– Le coup de chaud de Grimes. Sous les yeux d’un public en délire, Quentin Grimes a livré un « money time » assez fou avec 14 points inscrits en trois minutes, dont un 4 sur 4 à 3-points. En mars, il a tourné à 26.6 points de moyenne, et il est sur les mêmes bases en cette première semaine d’avril.

– Le point au classement. Comme les Clippers, les Wolves restent au contact du quatuor Lakers-Warriors-Nuggets-Grizzlies. Après cette soirée, les coéquipiers de Rudy Gobert restent à la 6e place avec 46 victoires pour 32 défaites.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.